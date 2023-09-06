В Бишкеке мужчина подделал чек об оплате телефона на 88 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 7 июня 2023 года в милицию обратился гражданин Ш.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые находясь на пересечении улиц М.Горького и Б.Баатыра, подделали электронный чек об оплате, под предлогом покупки завладели мобильным телефоном марки "iPhone 14pro" стоимостью 88 тысяч сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Ш.М., 1997 года рождения, который был водворен в ИВС.

Решением суда мужчина заключён под стражу на два месяца в СИЗО-1.

В настоящее время установлена его причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.