Погода
$ 88.00 - 88.32
€ 94.57 - 95.57

Китай изложил свою основную позицию по расцвету торговли услугами в мире

134  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чтобы вывести мировую экономику на траекторию устойчивого восстановления, Китай готов работать со всеми сторонами, содействуя инклюзивному развитию за счет расширения открытости в сфере услуг, стимулируя взаимосвязанность и согласованность путем сотрудничества, культивируя движущие силы роста с помощью инноваций и создавая прекрасное будущее посредством совместного использования услуг. Об этом 2 сентября заявил Си Цзиньпин во время выступления по видеосвязи на Глобальном саммите по торговле услугами в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2023 года /CIFTIS-2023/, которая проходила в Пекине со 2 по 6 сентября.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", в ходе мероприятия лидер Китая анонсировал ряд мер по расширению открытости внешнему миру в сфере услуг, изложил основную позицию страны по содействию расцвету торговли услугами в мире, а также продемонстрировал стремление КНР делиться со странами мира результатами развития торговли услугами.

В настоящее время наблюдается дефицит драйверов для восстановления мировой экономики. Согласно прогнозу мировых организаций, рост мировой экономики в этом году не превысит 3 процента.

Торговля услугами является значимой частью международной торговли, а сфера услуг -важной областью международного торгово-экономического сотрудничества. Углубленно развиваются глобальная торговля услугами и сотрудничество в сфере услуг, непрерывно ускоряются процессы их цифровизации, интеллектуализации и "зеленого" развития, появляются новые технологии, новые форматы и модели бизнеса, что придает мощный импульс продвижению экономической глобализации, восстановлению жизнеспособности глобальной экономики и повышению устойчивости развития мировой экономики.

В организации CIFTIS-2023 на тему "Открытость ведет к развитию, сотрудничество создает взаимовыигрышное будущее" Китай уделяет основное внимание созданию важной платформы для расширения открытости, углубления сотрудничества и определения направления инновационного развития, непрерывно стимулируя восстановление мировой экономики посредством наращивания торговли услугами.

Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай прилагает неустанные усилия для содействия восстановлению мировой экономики. Как подчеркнул Си Цзиньпин, в этом году в КНР отмечается 45-летие со дня проведения политики реформ и открытости. Страна будет продолжать содействовать открытости внешнему миру на высоком уровне, путем высококачественного развития всесторонне продвигать модернизацию в китайском стиле и предоставлять новые возможности для открытого сотрудничества между всеми странами. По словам главы КНР, страна стремится создать более открытую и инклюзивную среду развития, укрепить взаимовыгодное и взаимовыигрышное сотрудничество, усилить роль инноваций в развитии и поделиться с миром плодами модернизации в китайском стиле.

Эти предложения, как пишет далее газета "Жэньминь жибао", демонстрируют твердую решимость Китая следовать общей тенденции глобализации мировой экономики, стимулировать развитие за счет открытости и добиваться общего выигрыша путем взаимодействия. Идеи также отражают стремление КНР с помощью возможностей огромного китайского рынка предоставить миру новые движущие силы развития и искреннее желание повысить удовлетворенность населения планеты жизнью.

По словам Си Цзиньпина, чтобы в дальнейшем способствовать развитию мировой торговли услугами, Китай будет увеличивать ориентированную на весь мир сеть высокостандартных зон свободной торговли, вести активные переговоры по негативным спискам для торговли услугами и инвестиций, содействовать открытости внешнему миру в сфере услуг, включая телекоммуникации, туризм, юридические услуги и квалификационные экзамены. Кроме того, национальные комплексные образцово-показательные зоны для расширения открытости в сфере услуг, а также соответствующие требованиям экспериментальные зоны свободной торговли и порты свободной торговли будут первыми состыковывать свои правила с международными торгово-экономическими правилами высокого стандарта. Страна продолжит расширять доступ на рынок услуг, упорядоченным образом продвигать открытость сектора трансграничной торговли услугами, повышать уровень стандартизации торговли услугами и стабильно расширять открытость на институциональном уровне.

Помимо этого, КНР намерена углубить взаимодействие в торговле услугами и цифровой торговле со странами инициативы "Один пояс - один путь", ускорить формирование новых драйверов цифровизации торговли услугами, продвигать в пилотном режиме первоочередные реформы базовой системы данных, стимулировать реформы и инновационное развитие цифровой торговли. А также активно расширять импорт качественных услуг и поощрять расширение экспорта наукоемких услуг.

Эти важные меры не только способствуют развитию сферы услуг и торговли услугами Китая, но и благоприятствуют процветанию мировой торговли услугами, позволяя народам разных стран разделять плоды роста торговли услугами.

Сегодня перед глазами мира предстает Китай, энергично расширяющий открытость и сотрудничество. КНР привлекательна для всех стран и сторон, которые желают расширять открытость и взаимодействие. Китай постоянно оптимизирует бизнес-среду, увеличивает каталог отраслей, в которых поощряются иностранные инвестиции, активно создает максимальные удобства для иностранных инвесторов и предпринимателей, заключает все больше соглашений о свободной торговле и региональной торговле высокого уровня. А также тщательно создает такие новые "визитные карточки" в сфере открытости внешнему миру, как CIFTIS и Китайская международная импортная выставка.

Как отмечается в статье "Жэньминь жибао", с января по июль текущего года в Китае было создано 28406 новых предприятий с иностранными инвестициями, рост составил 34%. В прошедшей ярмарке торговли услугами участвовали 59 стран и 24 международные организации, свыше 2200 предприятий, в том числе более 500 компаний из рейтинга Fortune Global 500 и отраслевых лидеров. Общий уровень интернационализации мероприятия превысил 20%. Все это говорит о том, что мировое сообщество высоко оценивает экономику Китая и обширные возможности, предоставляемые китайским рынком.

Си Цзиньпин отметил, что открытость приведет к процветанию мировой экономики, в то время как закрытость - к ее упадку. Китай будет неуклонно расширять открытость на высоком уровне, вместе с другими сторонами защищать с таким трудом завоеванные свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, совместно делиться историческими шансами развития глобальной торговли услугами и прилагать совместные усилия для создания более прекрасного и процветающего будущего для всего мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432086
Теги:
торговля, Китай, реформы, форум, ярмарка, экономика, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  