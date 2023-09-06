Китай изложил свою основную позицию по расцвету торговли услугами в мире

Чтобы вывести мировую экономику на траекторию устойчивого восстановления, Китай готов работать со всеми сторонами, содействуя инклюзивному развитию за счет расширения открытости в сфере услуг, стимулируя взаимосвязанность и согласованность путем сотрудничества, культивируя движущие силы роста с помощью инноваций и создавая прекрасное будущее посредством совместного использования услуг. Об этом 2 сентября заявил Си Цзиньпин во время выступления по видеосвязи на Глобальном саммите по торговле услугами в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2023 года /CIFTIS-2023/, которая проходила в Пекине со 2 по 6 сентября.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", в ходе мероприятия лидер Китая анонсировал ряд мер по расширению открытости внешнему миру в сфере услуг, изложил основную позицию страны по содействию расцвету торговли услугами в мире, а также продемонстрировал стремление КНР делиться со странами мира результатами развития торговли услугами.

В настоящее время наблюдается дефицит драйверов для восстановления мировой экономики. Согласно прогнозу мировых организаций, рост мировой экономики в этом году не превысит 3 процента.

Торговля услугами является значимой частью международной торговли, а сфера услуг -важной областью международного торгово-экономического сотрудничества. Углубленно развиваются глобальная торговля услугами и сотрудничество в сфере услуг, непрерывно ускоряются процессы их цифровизации, интеллектуализации и "зеленого" развития, появляются новые технологии, новые форматы и модели бизнеса, что придает мощный импульс продвижению экономической глобализации, восстановлению жизнеспособности глобальной экономики и повышению устойчивости развития мировой экономики.

В организации CIFTIS-2023 на тему "Открытость ведет к развитию, сотрудничество создает взаимовыигрышное будущее" Китай уделяет основное внимание созданию важной платформы для расширения открытости, углубления сотрудничества и определения направления инновационного развития, непрерывно стимулируя восстановление мировой экономики посредством наращивания торговли услугами.

Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай прилагает неустанные усилия для содействия восстановлению мировой экономики. Как подчеркнул Си Цзиньпин, в этом году в КНР отмечается 45-летие со дня проведения политики реформ и открытости. Страна будет продолжать содействовать открытости внешнему миру на высоком уровне, путем высококачественного развития всесторонне продвигать модернизацию в китайском стиле и предоставлять новые возможности для открытого сотрудничества между всеми странами. По словам главы КНР, страна стремится создать более открытую и инклюзивную среду развития, укрепить взаимовыгодное и взаимовыигрышное сотрудничество, усилить роль инноваций в развитии и поделиться с миром плодами модернизации в китайском стиле.

Эти предложения, как пишет далее газета "Жэньминь жибао", демонстрируют твердую решимость Китая следовать общей тенденции глобализации мировой экономики, стимулировать развитие за счет открытости и добиваться общего выигрыша путем взаимодействия. Идеи также отражают стремление КНР с помощью возможностей огромного китайского рынка предоставить миру новые движущие силы развития и искреннее желание повысить удовлетворенность населения планеты жизнью.

По словам Си Цзиньпина, чтобы в дальнейшем способствовать развитию мировой торговли услугами, Китай будет увеличивать ориентированную на весь мир сеть высокостандартных зон свободной торговли, вести активные переговоры по негативным спискам для торговли услугами и инвестиций, содействовать открытости внешнему миру в сфере услуг, включая телекоммуникации, туризм, юридические услуги и квалификационные экзамены. Кроме того, национальные комплексные образцово-показательные зоны для расширения открытости в сфере услуг, а также соответствующие требованиям экспериментальные зоны свободной торговли и порты свободной торговли будут первыми состыковывать свои правила с международными торгово-экономическими правилами высокого стандарта. Страна продолжит расширять доступ на рынок услуг, упорядоченным образом продвигать открытость сектора трансграничной торговли услугами, повышать уровень стандартизации торговли услугами и стабильно расширять открытость на институциональном уровне.

Помимо этого, КНР намерена углубить взаимодействие в торговле услугами и цифровой торговле со странами инициативы "Один пояс - один путь", ускорить формирование новых драйверов цифровизации торговли услугами, продвигать в пилотном режиме первоочередные реформы базовой системы данных, стимулировать реформы и инновационное развитие цифровой торговли. А также активно расширять импорт качественных услуг и поощрять расширение экспорта наукоемких услуг.

Эти важные меры не только способствуют развитию сферы услуг и торговли услугами Китая, но и благоприятствуют процветанию мировой торговли услугами, позволяя народам разных стран разделять плоды роста торговли услугами.

Сегодня перед глазами мира предстает Китай, энергично расширяющий открытость и сотрудничество. КНР привлекательна для всех стран и сторон, которые желают расширять открытость и взаимодействие. Китай постоянно оптимизирует бизнес-среду, увеличивает каталог отраслей, в которых поощряются иностранные инвестиции, активно создает максимальные удобства для иностранных инвесторов и предпринимателей, заключает все больше соглашений о свободной торговле и региональной торговле высокого уровня. А также тщательно создает такие новые "визитные карточки" в сфере открытости внешнему миру, как CIFTIS и Китайская международная импортная выставка.

Как отмечается в статье "Жэньминь жибао", с января по июль текущего года в Китае было создано 28406 новых предприятий с иностранными инвестициями, рост составил 34%. В прошедшей ярмарке торговли услугами участвовали 59 стран и 24 международные организации, свыше 2200 предприятий, в том числе более 500 компаний из рейтинга Fortune Global 500 и отраслевых лидеров. Общий уровень интернационализации мероприятия превысил 20%. Все это говорит о том, что мировое сообщество высоко оценивает экономику Китая и обширные возможности, предоставляемые китайским рынком.

Си Цзиньпин отметил, что открытость приведет к процветанию мировой экономики, в то время как закрытость - к ее упадку. Китай будет неуклонно расширять открытость на высоком уровне, вместе с другими сторонами защищать с таким трудом завоеванные свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, совместно делиться историческими шансами развития глобальной торговли услугами и прилагать совместные усилия для создания более прекрасного и процветающего будущего для всего мира.