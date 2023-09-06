ГНС за 8 месяцев собрала 158 млрд сомов налогов и страховых взносов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь-август 2023 года собрала 158 млрд 25,9 млн сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установленный план перевыполнен на 2,1 млрд сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собрано больше на 26,1 млрд сомов.

Из собранной суммы 116 млрд 551,7 млн сомов составляют налоги и платежи, а 41 млрд 474,2 млн сомов – страховые взносы.

"Налоговая служба перевыполнила плановые показатели благодаря улучшению и усилению налогового администрирования, а также переводу предпринимателей на онлайн обслуживание.

Внедрение инновационных подходов в систему налогового администрирования, таких как контрольно-кассовые машины, электронные товаротранспортные накладные, электронные счета-фактуры и другие современные решения, также внесло свой вклад.

Кроме того, систематический анализ и мониторинг различных отраслей экономики способствовали выводу бизнеса из тени и повышению эффективности процесса сбора налогов", - говорится в сообщении ведомства.