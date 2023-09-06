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Члены сборной Бишкека стали призерами чемпионата мира по шотокан каратэ-до

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- Назгуль Абдыразакова
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Члены сборной команды города Бишкек стали призерами чемпионата мира по шотокан каратэ-до. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с 25 по 27 августа 2023 в венгерском городе Дьер состоялся 14-ый чемпионат мира по шотокан каратэ-до. В нем приняли участие более 1000 спортсменов из 50 стран мира.

Отметим, в составе сборной Кыргызстана было 31 участников. Спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Также, в чемпионате мира приняли участие члены сборной команды города Бишкек. Золото в копилку добавили Монолдоров Адилхан и Койчубеков Самуил по командному кумите, в программе индивидуальное ката серебро завоевала Бейшеналиева Азалия.


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URL: https://www.vb.kg/432090
Теги:
золото, спорт, чемпионат мира, Венгрия, Бишкек
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