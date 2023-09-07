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ФОМС:Медицинские льготы и привилегии для лиц с инвалидностью в КР

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Лица с ограниченными возможностями здоровья являются одной из льготных категорий граждан, для которых гарантированы медицинские услуги в рамках Программы государственных гарантий. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, при обращении в Центр семейной медицины (ЦСМ) или в Центр общеврачебной практики (ЦОВП), семейный врач и другие специалисты бесплатно проводят осмотр, консультацию и назначают соответствующее лечение.

При наличии показаний, врач направляет на проведение одиннадцати базовых лабораторных анализов и ЭКГ-исследования. Назначенные инъекции (внутримышечные, подкожные) в процедурном кабинете, или внутривенные уколы в дневном стационаре, можно получить бесплатно только при наличии направления врача. Важно помнить, что на все процедуры необходимо приносить с собой лекарства, шприцы, системы для капельниц.

Кроме того, ЛОВЗ, нуждающиеся в восстановительной или физиотерапевтической помощи могут по направлению врача получить в ЦСМ или в ЦОВП бесплатно.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья имеющим диагноз бронхиальная астма, эпилепсия, параноидная шизофрения, аффективные расстройства различного генеза предоставляется возможность приобрести льготные лекарства со скидкой до 90% в аптеках, заключивших договор с Фондом ОМС.

Для пациентов с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии нуждающихся в сильнодействующих обезболивающих препаратах предоставляется скидка до 90% на приобретение льготных лекарств.

Напоминаем, что при остальных заболеваниях можно купить со скидкой до 50% льготные лекарства перечисленные в "Справочнике" ФОМС. Он имеется у врача, а также в аптеке.

Для получение вышеуказанных льгот необходимо соблюдать следующие условия:

- приписаться к семейному врачу по паспорту или ID-карте, а также предоставить документ подтверждающий льготность от МСЭК КР.

"За все бесплатно оказанные медицинские услуги

Фонд ОМС оплачивает организациям здравоохранения",- говорится в сообщении ФОМС.


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URL: https://www.vb.kg/432091
Теги:
лекарства, Кыргызстан, здоровье, медицина, ЛОВЗ
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