Погода
$ 88.20 - 88.44
€ 94.57 - 95.57

В Кыргызстане готовится закон об информационной безопасности

535  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В чем суть предлагаемых правительством дополнений к Закону о СМИ, из-за которых вот уже несколько месяцев бьются в истерике местные и заграничные правозащитники? В свете последних событий эти дополнения и изменения приобрели особую значимость. Итак, как именно власти пытаются, по мнению переполошившихся оппозиционеров и подконтрольных им журналистов, "критически повлиять на ситуацию со свободой слова и на деятельность независимых медиа"?

По обновленному закону все сайты, независимо от владельцев и тематики, надо будет регистрировать в Минюсте в качестве сетевого средства массовой информации.

Чем же недовольны противники закона? В Кыргызстане (да и во всем мире) интернет дошел до такого уровня развития, что у нас теперь каждый суслик – агроном, а каждый блогер – журналист. Блогеры похваляются друг перед другом частотой выброса в эфир своих фотовидео – и просто печатных материальчиков, меряются количеством подписчиков и числом комментариев, борются за каждый лайк и гордо именуют себя "создателями цифрового контента". Что это, если не современная журналистика?

Здесь получается ситуация как с российской мобилизацией. Масса юношей призывного возраста недоумевают: за что же, дескать, нас ставить под ружье? Мы не хотим! То есть гражданство страны мы иметь хотим, а исполнять государственные законы отказываемся. Так, граждане, не пойдет. Или живите по закону, или лишайтесь гражданства. Без вариантов.

То же самое и с блогерами. Если вы любите ежедневно по нескольку часов просиживать за компьютером, делясь с широкой общественностью своим ценным мнением, собираете толпы подписчиков и рассуждаете о том, что информацию надо черпать именно из интернета, а не откуда-нибудь еще, - извольте получить официальный статус СМИ.

А почему вы, собственно, против? Чего вы испугались?

А вот чего, оказывается: по новому закону вам могут отказать в регистрации, если вы злоупотребляете свободой массовой информации. Грубо говоря, если вы постите всякий вредоносный бред.

И тоже ничего странного. Почему для "нормальных", несетевых журналистов существуют цензура (в том числе и самоцензура), журналистская этика и еще много сдерживающих моментов, а сетевые хомячки могут безнаказанно строчить что им заблагорассудится, не задумываясь о последствиях?

Ни для кого не тайна, что именно сетевые писаки и видеооператоры являются провокаторами и катализаторами самых негативных событий. Именно они в Кыргызстане стравливают людей разных национальностей, настраивают народ против власти, навязывают фолловерам свою (зачастую ошибочную) точку зрения на происходящее в стране и в мире. Именно в интернете разворачиваются настоящие баталии, которые потом неизбежно перехотят в "реал".

Грешат такой антигосударственной партизанщиной, разумеется, не только неучтенные и незарегистрированные пока блогеры-самоучки, но и вполне профессиональные сотрудники СМИ.

Вспомним последний вооруженный конфликт на таджикской границе. Только чудом он, уже приглушенный дипломатическими действиями властей, не вспыхнул с новой силой, когда "Азаттык" вывалил на головы кыргызов и таджиков сомнительную версию причины и виновников столкновения.

Вспомним также возню вокруг Кемпир-Абадского водохранилища, поставившую на грань конфликта кыргызов – теперь уже с узбеками. Кто разжигал страсти на ровном месте? Кто толкал народ Кыргызстана на разборки с соседями? Наши доморощенные оппозиционеры с помощью "независимых" журналистов.

О какой "независимости" может идти речь, если за каждым "независимым" СМИ обязательно стоит какая-нибудь крупнейшая (и скандально знаменитая) западная организация? Которая при каждом удобном случае начинает кричать о зажимании свободы слова в Кыргызстане и требовать от президента отозвать тот или иной законопроект. Как только суд приостановил деятельность "Азаттыка" - на Кыргызстан тут же обрушился шквал зарубежной критики. Human Rights Watch, Amnesty International и прочие госсекретари не советовали, не просили, а именно требовали восстановления своего детища в попранных правах. Информационное агентство "Клооп" еще не закрылось, а заморские требователи уже понабежали со своими предупреждениями и предостережениями.

Как это все согласуется с призывами "независимых" изданий к кыргызстанцам – у нас, дескать, свой путь развития, мы не должны ни на кого оглядываться и никому подчиняться?

Вот для того, чтобы упорядочить призывы и реальное положение дел, как раз и вносятся дополнения в Закон о СМИ. Который в Кыргызстане тесно связан с законом об иноагентах. Хотелось бы сказать, что иноагенты – это совсем другая история… Но нет. История та же самая. Потому что между большинством СМИ Кыргызстана и иностранными агентами смело можно ставить знак равенства. Политику они проводят чью угодно, только не нашу. Ратуют за развитие и процветание какой угодно страны – только не нашей. И кормятся из заокеанских рук.

- У вас уже сложился такой подход, - сказал Садыр Жапаров, обращаясь к тем, кто называет себя свободными журналистами, - приносить кыргызам только вред, а не пользу. Вы же восхваляли в свое время тех, кто разграбил государство, вывез нажитое за рубеж и построил в других странах заводы-фабрики на миллионы долларов, купил там виллы, квартиры. Они же вам за это платили из государственного бюджета – из кармана налогоплательщиков, поэтому и хвалили. Мы не можем платить вам деньги народа. Его деньги должны работать для его же блага!

Услышали ли президента "свободные" журналисты? Вряд ли. Если и услышали, то поняли по-своему. Поняли главное: бюджетные деньги им больше не светят. Поэтому можно вести против государства подрывную деятельность.

Достучаться до совести "свободных и независимых", вероятнее всего, не получится. Именно поэтому их надо брать вместе с иноагентами и загонять в стойло в виде регистрации и обязывания следить за своим контентом и отвечать за каждое свое слово. По-другому никак. На кону – государственная безопасность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432093
Теги:
законопроект, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  