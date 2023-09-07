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Эксперт из Узбекистана поделился опытом внедрения зеленой энергетики

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- Светлана Лаптева
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Президент КР Садыр Жапаров на Международном форуме "Астана" заявил, что Кыргызстан ставит целью к 2050 году достичь углеродной нейтральности. А как известно использование альтернативных видов энергии дает возможность приблизится к этой цели. В этой связи интересен опыт соседнего Узбекистана в "зеленой" энергетике. О перспективах работы солнечных и ветряных электростанций vb.kg рассказал начальник Управления по развитию генерации на основе ВИЭ Министерства энергетики Республики Узбекистан Абуллажон Отабаев.

"Узбекистан обладает весьма высоким потенциалом в области использования возобновляемых источников энергии. По оценкам Международного энергетического агентства и Европейской экономической комиссии ООН, в Узбекистане совокупный потенциал ВИЭ для производства электроэнергии составляет 2 091 млрд. кВт. ч (в 30 раз выше годового потребления). И в последние годы уделяется большое внимание этой сфере в развитии имеющегося потенциала.

Узбекистан, как страна, в которой порядка 320 дней в году солнечные, обладает наиболее высоким потенциалом именно в развитии солнечной энергетики, общий потенциал которой составляет 2 058 млрд. кВт. ч. Наибольшим потенциалом в этом направлении обладают Сурхандарьинская, Бухарская и Кашкадарьинская области, где средняя выработка на панель составляет 1 680-1 700 кВт. ч в год. Средний уровень солнечной радиации в Каракалпакстане, Сырдарьинской и Ташкентской областях, а наименьший - в областях Ферганской долины. В настоящее время для освоения потенциала солнечной энергетики реализуются 8 проектов государственно-частного партнерства с выработкой 4,3 млрд. кВт. ч (1,6 ГВт) на 1,3 млрд. долл.

В Узбекистане также имеется высокий потенциал ветряной энергетики в северо-западной и юго-западной частях республики, валовый потенциал которой, по различным оценкам, может составлять от 22 до 4 090 млрд. кВт. ч, технический - более 9,9 млрд. кВт. ч, самый высокий - в Каракалпакстане (4,4 млрд. кВт. ч), Навоийской (2,9 млрд. кВт. ч), Бухарской (1 млрд. кВт. ч) областях. Реализация потенциала ветровой энергетики позволит экономить 3,3 млрд. куб. м природного газа в год. В последнее время в этом направлении реализуются 7 проектов ГЧП с выработкой 11,3 млрд. кВт. ч (3,1 ГВт) на 3,6 млрд. долл.

Следует отметить, что развитию "зеленой экономики", в частности, "зеленой энергетики" в Узбекистане уделяется особое внимание. В связи с этим был предпринят смелый шаг по увеличению объемов производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии.

В частности, за последние 4-5 лет было подписано 21 соглашение с международными компаниями о строительстве солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 7047 МВт и 5 контрактов на транспортировку электроэнергии, произведенной для собственных нужд, общей мощностью 2030 МВт. В целях обеспечения реализации этих проектов Президентом Республики Узбекистан было подписано 15 Указов.

Так, в настоящее время реализуются 19 проектов в области солнечной энергетики общей мощностью 3977 МВт и 7 ветроэлектростанций общей мощностью 3100 МВт.

Эти инвестиционные проекты осуществляются следующими компаниями: "ACWA Power" из Саудовской Аравии, "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов, "Total Eren" и "Voltalia" из Франции, "Gezhouba Overseas Investment Group" из Китая и "Tepelen Group AG" из Швейцарии.

Общая стоимость этих проектов составляет более 9 миллиардов долларов США, и все они будут реализованы иностранными компаниями за счет прямых инвестиций.

В результате принятых мер, в августе 2021 года в Карманинском районе Навоийской области была запущена первая в Узбекистане крупная солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт. Аналогичным образом, в мае 2022 года в Нурабадском районе Самаркандской области начала работу вторая солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт.

Кроме того, в 2023-2024 годах будут введены в эксплуатацию 7 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2797 МВт, в том числе в городе .Шерабаде Сурхандарьинской области, городе Галляарале Джизакской области, городе Каттакургане Самаркандской области, Томдинском районе Навоийской области, Юкори-Чирчикском районах Ташкентской области, а также в Кашкадарьинской, Бухарской и Наманганской областях.

В 2025 году в Пешкинском и Гиждуванском районах Бухарской области будут введены в эксплуатацию 2 ветроэлектростанции мощностью по 500 МВт каждая, а в 2026 году в Республике Каракалпакстан будут введены в эксплуатацию 4 ветроэлектростанции общей мощностью 1600 МВт.

Следует отметить, что в результате планомерной работы к 2026 году в Узбекистане начнут работать солнечные и ветряные электростанции общей мощностью более 8000 МВт, гидроэлектростанции мощностью 868 МВт.

В настоящее время в Республике Каракалпакстан продолжается тендер на строительство ветроэлектростанции мощностью 200 МВт.

Кроме того, 16 февраля 2023 года Президентом Республики Узбекистан было принято Постановление "О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году", согласно которому к концу 2023 планируется ввод в эксплуатацию сооружений ВИЭ общей мощностью 1,8 ГВт.

Еще один исторический шаг

Впервые в истории Узбекистана была введена практика государственных закупок электроэнергии, производимой с использованием солнечных панелей, установленных в домохозяйствах населения.

При установке солнечных панелей и устройств для нагрева воды на солнечной энергии в домах, частным лицам предоставляется ряд преимуществ.

Была запущена платформа https://energymarket.uz для частных лиц, на которой можно приобретать солнечные панели и устройства для нагрева воды на солнечной энергии в режиме онлайн.

Данные устройства можно приобрести двумя различными способами. Первый, с беспроцентной (0%) рассрочкой платежа в течение 3 лет. Второй, в случае полной оплаты – потребитель получит компенсацию от государства в зависимости от мощности устройства.

Перспективы "зеленой" энергетики

В "Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг." были намечены следующие цели: увеличение к 2026 году объема выработки электроэнергии дополнительно на 30 млрд. кВт. ч, доведение доли возобновляемых источников энергии к 2026 году до 25 процентов, сокращение объема выброса вредных газов в атмосферу на единицу ВВП отраслями экономики на 10 процентов. А по оценкам ЕБРР, приведенным в "Дорожной карте перехода Узбекистана к низкоуглеродной энергетике до 2040 года", мощности ВИЭ должны достигнуть 47 ГВт, а к 2050 г. - 97 ГВт, а мощности хранилищ электроэнергии - 15 ГВт (39 ГВт).

В заключение отметим, что широкое использование возобновляемых источников энергии экономит природные ресурсы и уменьшает размер ущерба, наносимого природе. Это помогает разгрузить энергосети, предотвратить аварии, снизить технологические потери, а самое главное, активизируется процесс перехода на экологически чистую, "зеленую" энергию. Такие усилия важны не только для сегодняшнего дня, но и для будущего".


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URL: https://www.vb.kg/432095
Теги:
президент, Узбекистан, энергетика, Садыр Жапаров
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