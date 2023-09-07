В КР всеми госуслугами можно пользоваться в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, Министерство объявляет о реализации пилотного проекта нацеленного на расширение доступности цифровых государственных и муниципальных услуг для всех граждан. Реализация данного проекта продолжится до 30 апреля 2024 года.

В рамках этого проекта гражданин сможет легко и удобно через различные мобильные приложения или кошельки получать государственные и муниципальные услуги и цифровые документы, которые доступны в мобильном приложении TUNDUK. Напомним, что в мобильном приложении "Тундук" в общем количестве доступны 40 услуг.

Этот важный шаг направлен на облегчение доступа к цифровым услугам для наших граждан и внедрение новых подходов к предоставлению государственных услуг, используя передовые технологии.

"Для получения услуг в онлайн-режиме на своем мобильном приложении, гражданам необходимо получить облачную электронную подпись. Облачная электронная подпись выдается в центрах обслуживания населения (ЦОН) по всей республике", - говорится в сообщении министерства.