Погода
$ 88.20 - 88.44
€ 94.57 - 95.57

В КР всеми госуслугами можно пользоваться в онлайн-формате

262  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В КР всеми госуслугами можно пользоваться в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, Министерство объявляет о реализации пилотного проекта нацеленного на расширение доступности цифровых государственных и муниципальных услуг для всех граждан. Реализация данного проекта продолжится до 30 апреля 2024 года.

В рамках этого проекта гражданин сможет легко и удобно через различные мобильные приложения или кошельки получать государственные и муниципальные услуги и цифровые документы, которые доступны в мобильном приложении TUNDUK. Напомним, что в мобильном приложении "Тундук" в общем количестве доступны 40 услуг.

Этот важный шаг направлен на облегчение доступа к цифровым услугам для наших граждан и внедрение новых подходов к предоставлению государственных услуг, используя передовые технологии.

"Для получения услуг в онлайн-режиме на своем мобильном приложении, гражданам необходимо получить облачную электронную подпись. Облачная электронная подпись выдается в центрах обслуживания населения (ЦОН) по всей республике", - говорится в сообщении министерства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432099
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  