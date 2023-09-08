Начштаба КР примет участие в активной фазе учений "Боевое братство-2023"

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев прибыл в Республику Беларусь для участия в активной фазе совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2023".

По данным управления информационного обеспечения МО КР, генерал-майор Эрлис Тердикбаев вместе со своим коллегой начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Виктором Гулевичем посетили штаб руководства и лагерь, в котором базируются воинские контингенты.

Во время посещения лагеря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев встретился с личным составом воинского контингента участвующим на учениях от Кыргызской Республики, выслушал доклады соответствующих должностных лиц по вопросам организации быта и всестороннего обеспечения, проведении совместных мероприятий и пожелал им успехов в достижения высоких результатов в ходе совместных маневрах.