Погода
$ 88.33 - 88.44
€ 94.57 - 95.57

Начштаба КР примет участие в активной фазе учений "Боевое братство-2023"

413  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев прибыл в Республику Беларусь для участия в активной фазе совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2023".

По данным управления информационного обеспечения МО КР, генерал-майор Эрлис Тердикбаев вместе со своим коллегой начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Виктором Гулевичем посетили штаб руководства и лагерь, в котором базируются воинские контингенты.

Во время посещения лагеря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев встретился с личным составом воинского контингента участвующим на учениях от Кыргызской Республики, выслушал доклады соответствующих должностных лиц по вопросам организации быта и всестороннего обеспечения, проведении совместных мероприятий и пожелал им успехов в достижения высоких результатов в ходе совместных маневрах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432101
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  