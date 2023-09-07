В Ошской области в объектив фотоловушки попали 18 разных зверей (фото)

В Ошской области в объектив фотоловушки попали 18 разных зверей. Об этом сообщает NABU-Kыргызстан.

По его данным, сотрудники отдела мониторинга NABU-Кыргызстан совместно с сотрудниками ГПЗ "Кулун-Ата" и ГПП "Кара-Шоро" провели работы по установлению фотоловушек с августа по сентябрь прошлого года. Основной целью этой работы был учет снежного барса и его кормовой базы на территориях ООПТ и прилегающих территориях.

В июле этого года сотрудники отдела мониторинга NABU-Kыргызстан совместно с сотрудниками ГПЗ "Кулун-Ата" Кара-Кульджинского района и ГПП "Кара-Шоро" Узгенского района, Ошской области провели экспедиционный выезд по снятию ранее установленных фотоловушек.

Результаты поездки оказались успешными. Специалисты отдела мониторинга обнаружили более 18 видов фауны на снимках, полученных с фотоловушек. Среди зафиксированных диких животных были снежные барсы, архары, медведи, горные козлы, волки, рыси, лисы, барсуки, зайцы, красный сурок, каменная куница, горностай, беркут, снежный гриф, гималайский улар, кеклик и другие представители фауны.