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В городе Бишкек продолжается строительство новых зелёных зон

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- Назгуль Абдыразакова
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Работники "Бишкекзеленхоза" облагораживают новый сквер по улице Виноградная на территории Октябрьского района столицы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на сегодняшний день уже произведена укладка брусчатки на участке, площадью 583 кв.м., бордюра на 470 погонных метров.

Также установлены ирригационные лотки, предусмотрена установка скамеек в количестве 15 единиц , 23 единицы ночных фонарей для освещения и 15 урн.

Кроме того, в скором времени дополнительно будут осуществляться работы по озеленению территории сквера на 2500 кв.м.

"Бишкекзеленхоз" убедительно просит горожан бережно относиться к имуществу города, а также к его зеленому фонду.

По вопросам озеленения и санитарной обрезки желающие могут обращаться по следующим номерам: 37-53-30 , 0504210600.


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URL: https://www.vb.kg/432120
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