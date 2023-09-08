Погода
$ 88.33 - 88.44
€ 94.57 - 95.57

На чемпионате мира по сурдо-борьбе сборная КР заняла 3-е место

368  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке во дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди глухих и слабослышащих юниоров, кадетов и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По итогам турнира в разделе кадеты по греко-римской борьбе в весовой категории до 65 кг Артур Акопян завоевал золото. У Садыралиева Бексултана в весовой категории до 71 кг – бронза, в весовой категории до 55 кг Тариель Садырбеков и в весовой категории до 48 кг Уланов Арлен заняли третье место.

В разделе юниоры Абдрасул Исмаилов в весовой категории до 60 кг завоевал золотую медаль, а у Чолпонбек уулу Сыймыка в весовой категории до 67 кг – серебро.

Среди взрослых обладателем золотой медали в весовой категории до 72 кг стали Суймонкул Икрамов, Нарту Абдурахманов в весовой категории до 97 кг и в весовой категории до 67 кг Динмухамед Бигельдиев. Серебряную медаль завоевал Дастан Рыспаев в весовой категории до 77 кг. А в весовой категории до 60 кг у Смадияра Джумакадырова и Миляса Маркова в весовой категории до 130 кг – бронза.

Так, в командном зачете сборная Кыргызстана заняла третье место, первое у Турции, второе заняла Исламская Республика Иран.

Отметим, чемпионат мира стартовал 3 сентября и завершится 11 сентября 2023 года. Всего в турнире принимают участие более 200 спортсменов из 16 стран мира, а честь Кыргызстана защищают 15 борцов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432134
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат мира, Бишкек, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  