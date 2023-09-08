На чемпионате мира по сурдо-борьбе сборная КР заняла 3-е место

В Бишкеке во дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди глухих и слабослышащих юниоров, кадетов и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По итогам турнира в разделе кадеты по греко-римской борьбе в весовой категории до 65 кг Артур Акопян завоевал золото. У Садыралиева Бексултана в весовой категории до 71 кг – бронза, в весовой категории до 55 кг Тариель Садырбеков и в весовой категории до 48 кг Уланов Арлен заняли третье место.

В разделе юниоры Абдрасул Исмаилов в весовой категории до 60 кг завоевал золотую медаль, а у Чолпонбек уулу Сыймыка в весовой категории до 67 кг – серебро.

Среди взрослых обладателем золотой медали в весовой категории до 72 кг стали Суймонкул Икрамов, Нарту Абдурахманов в весовой категории до 97 кг и в весовой категории до 67 кг Динмухамед Бигельдиев. Серебряную медаль завоевал Дастан Рыспаев в весовой категории до 77 кг. А в весовой категории до 60 кг у Смадияра Джумакадырова и Миляса Маркова в весовой категории до 130 кг – бронза.

Так, в командном зачете сборная Кыргызстана заняла третье место, первое у Турции, второе заняла Исламская Республика Иран.

Отметим, чемпионат мира стартовал 3 сентября и завершится 11 сентября 2023 года. Всего в турнире принимают участие более 200 спортсменов из 16 стран мира, а честь Кыргызстана защищают 15 борцов.