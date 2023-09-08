В Бишкеке пьяный мужчина избил свою мать. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 7 сентября 2023 года, примерно в 14:30 в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступило сообщение, что улице по Урицкого мужчина, не подчиняется законным требования сотрудника милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый С.Н., 1978 года рождения, который был водворен в ИВС.

В ходе следствия установлено, что уполномоченный участковый милиции в ходе обход административного участка, обратил внимание на женские крики одного из домов. После чего, установил, что гражданин С.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивает свою мать, на законные требования сотрудника милиции не реагировал и оказал активное сопротивление, нанес несколько ударов милиционеру. С полученными телесными повреждениями сотрудник обратился за медицинской помощью.

Расследование продолжается.

УВД Первомайского района призывает граждан с уважением относиться к работе сотрудников милиции находящегося при исполнении служебных обязанностей. В противном случае, уполномоченным органом будете дана юридическая оценка неправомерным действиям в рамках закона.