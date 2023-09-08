В Бишкеке водитель нарушил ПДД и оскорбил патрульного. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, в милицию обратился сотрудник УПСМ Бишкека, о том, что 07.09.2023 года примерно в 13:37 часов при несении службы на пересечении улиц л.Толстого и7 го апреля за нарушения правил дорожного движения остановлена автомашина марки "Acura max". При требовании предъявить документы пассажир находившийся в вышесказанной автомашине вышел из авто и без причины оскорбил его унижая его честь и достоинство и оказав сопротивление, не подчинился законным требованиям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В Следственную службу был доставлен гражданин А.А., 1980 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается.

УВД просит граждан отнестись с уважением к работе сотрудников милиции находящегося при исполнении служебных обязанностей. В противном случае, уполномоченным органом будете дана юридическая оценка неправомерным действиям.

"Если вы подвергались незаконным действиям со стороны милиционеров, незамедлительно просим сообщить в надзирающие органы или же по короткому круглосуточному номеру 102", - говорится в сообщении милиции.