В Бишкеке проверили техническое состояние троллейбусов

В Бишкеке прошел рейд по проверке технического состояния общественного транспорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, начальники отделов и руководство муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление" провели совместный рейд с сотрудниками ОТН УПСМ ГУВД г.Бишкек.

В ходе рейда проверялось санитарно-техническое состояние троллейбусов, специальных пандусов для людей с инвалидностью. На несоответствующие троллейбусы сотрудники ОТН УПСМ по ГУВД г.Бишкек составили протоколы.

Рейд проводился с 05:00 до 08:00 утра.

Некоторые троллейбусы были отремонтированы и выпущены на линию.

Напомним, что ежедневно на линию в среднем выходят 120 троллейбусов.