В Бишкеке проверили техническое состояние троллейбусов

В Бишкеке прошел рейд по проверке технического состояния общественного транспорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, начальники отделов и руководство муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление" провели совместный рейд с сотрудниками ОТН УПСМ ГУВД г.Бишкек.
В ходе рейда проверялось санитарно-техническое состояние троллейбусов, специальных пандусов для людей с инвалидностью. На несоответствующие троллейбусы сотрудники ОТН УПСМ по ГУВД г.Бишкек составили протоколы.
Рейд проводился с 05:00 до 08:00 утра.
Некоторые троллейбусы были отремонтированы и выпущены на линию.
Напомним, что ежедневно на линию в среднем выходят 120 троллейбусов.