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Ежедневно кыргызско-узбекскую границу пересекают более 17 тысяч человек

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- Назгуль Абдыразакова
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Ежесуточно многосторонний пункт пропуска "Достук-автодорожный" в Ошской области пересекают более 17 000 человек, свыше 300 грузовых и легковых транспортных средств; двусторонний пункт пропуска "Кайтпас-автодорожный" в Баткенской области при пропускной способности до 2000 человек в действительности ежедневно пропускает более 5000 человек, свыше 500 легковых автомашин. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, на днях для представителей СМИ были проведены пресс-туры на пункты пропуска, расположенные на кыргызско-узбекском участке государственной границы, "Достук-автодорожный" в Ошской области и "Кайтпас-автодорожный" в Баткенской области.

В ходе медиа-туров было отмечено, что руководством Кыргызской Республики проводится всесторонняя работа по созданию благоприятных условий для граждан, пересекающих государственную границу, решаются стратегические задачи, направленные на наращивание объемов приграничной торговли, а также туристического и транзитного потенциалов Кыргызстана и сопредельных с ним государств.

Именно после переговоров между правительствами Кыргызстана и Узбекистана было достигнуто соглашение о возобновлении функционирования двух пунктов пропуска, расположенных на кыргызско-узбекском участке государственной границы - двустороннего КПП "Кара-Багыш-автодорожный", расположенного в Араванском районе Ошской области, и многостороннего пункта пропуска "Бек-Абад-автодорожный" в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Кроме того, соответствующие изменения и дополнения были внесены в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан, подписанное в октябре 2006 года, и с 01 сентября 2023 г. граждане Кыргызской Республики и Республики Узбекистан могут пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу по ID-картам наряду с общегражданским паспортом (загранпаспортом).

В ходе пресс-тура было отмечено увеличение пассажиропотока с 01 сентября в пунктах пропуска "Достук-автодорожный" и "Кайтпас-автодорожный".

Мероприятия по улучшению условий пересечения государственной границы Кыргызской Республики будут продолжены.


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URL: https://www.vb.kg/432147
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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