В Бишкеке уничтожили почти полтонны наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, СБНОН МВД совместно с межведомственной комиссией провели акцию по уничтожению партии наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота наркотиков органами внутренних дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью данного мероприятия является антинаркотическая пропаганда среди населения и недопущение вторичного оборота наркотиков.

С 2022 года и по настоящее время сотрудники СБНОН по оконченным судебным производством делам в огонь отправили более 450 кг. наркотиков, изъятых в ходе оперативно-розыскной работы и расследования преступлений.

В одной из котельных Бишкека было сожжено более 450 кг наркотиков, которые при температуре в 500 градусов из некогда опасных наркотиков превращены в безобидный пепел.

Весь процесс сжигания контролировали сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты.

Так, межведомственная комиссия согласно акту уничтожения, сожгла в котельной более 30 кг героина, 328 кг наркотиков каннабиснной группы, свыше 2 кг., опия и более 90 кг. психотропных веществ.