Погода
$ 88.33 - 88.44
€ 94.57 - 95.57

В Бишкеке уничтожили почти полтонны наркотиков

231  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке уничтожили почти полтонны наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, СБНОН МВД совместно с межведомственной комиссией провели акцию по уничтожению партии наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота наркотиков органами внутренних дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью данного мероприятия является антинаркотическая пропаганда среди населения и недопущение вторичного оборота наркотиков.

С 2022 года и по настоящее время сотрудники СБНОН по оконченным судебным производством делам в огонь отправили более 450 кг. наркотиков, изъятых в ходе оперативно-розыскной работы и расследования преступлений.

В одной из котельных Бишкека было сожжено более 450 кг наркотиков, которые при температуре в 500 градусов из некогда опасных наркотиков превращены в безобидный пепел.

Весь процесс сжигания контролировали сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты.

Так, межведомственная комиссия согласно акту уничтожения, сожгла в котельной более 30 кг героина, 328 кг наркотиков каннабиснной группы, свыше 2 кг., опия и более 90 кг. психотропных веществ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432148
Теги:
МВД, Бишкек, уничтожение наркотиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  