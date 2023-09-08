В Токмоке преступная группа придумала план и поджидала жертву в гостинице

В Токмоке мужчину избили и забрали деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Н.Ю. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 2 сентября 2023 года на одной из

гостиниц города Токмок его избили и забрали деньги в сумме 5000 сом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено обстоятельства происшествия. Установлено, что группа граждан в лице Б.М. 1993 г.р., С.А. 1992 г.р., И.М. 1988 г.р., М.Д. 1977 г.р., А.М. 2007 г.р. и другие следствием неустановленные лица вступив предварительный сговор с целью материальной выгоды стали действовать следующим образом. 2 сентября А.М. 2007 г.р. связалась по телефону с гражданином Н.Ю. 1972 г.р. и встретились в кафе. После по инициативе А.М. поехали в одну из гостиниц города Токмок, и когда оказались в номере ворвались следствием неустановленные лица, начали ругать якобы свою "сестру" А.М., при этом нанесли удары Ю.Н. забрали у него 5000 сом, вытащили последнего на улицу, где посадив машину, вывезли на окраину города. Там оказался гражданин Б.М., который по непонятной причине стал на сторону Ю.Н., сказал, что он допустил ошибку и потребовал от него 800 000 сомов для положительного решения его проблемы, на что последний согласился, опасаясь за свою безопасность.

На следующий день 3 сентября Б.М. приехал домой потерпевшему и насильно забрал 2 головы крупного рогатого скота и 30 000 сом. Но не останавливаясь на полученном продолжали требовать деньги. В ходе следствия, проведёнными следственными мероприятиями установлена

что данная группа действовала дерзко и цинично, по предварительными сговору с распределением ролей каждого участника.

По результатам ряда следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны граждане Б.М. 1993 г.р., С.А. 1992 г.р., И.М. 1988 г.р., М.Д. 1977 г.р., которые были водворены в ИВС.

В данное время следствие продолжается, и проводиться работа по установлению остальных участников преступления.