Кыргызстан и Пилотная зона готовы к дальнейшему развитию

В Бишкеке состоялась деловая встреча между Кыргызстаном и Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает Нацагентство по привлечению инвестиций.

По его данным, мероприятие было посвящено обмену идеями и опытом, а также возможностям для развития инновационных проектов и расширения экономических отношений.

На встрече присутствовали представители бизнес-структур Кыргызской Республики, ряда государственных органов, Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, ГП Кыргыз Темир Жолу и других.

Кроме того, на мероприятии присутствовали представители китайских компаний, таких как Wui Choi Holdings Limited, Macaо Bridge Technology (Qingdao Aozhong) Co., Шаньдунская федерация гонконгских ассоциаций, Qingdao Lu Hai Grain & Oil Co., Teld New Energy Co.

Одной из ключевых тем встречи была пилотная зона ШОС, которая в перспективе может стать важным элементом сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Эта зона предоставляет уникальные возможности для предприятий обеих сторон развивать инновационные проекты и расширять границы экономических отношений.

В своем приветственном слове заместитель директора Национального агентства Баясов Н.М. сообщил, что Национальное агентство стремится содействовать созданию благоприятной инвестиционной среды и предоставлению всей необходимой поддержки для иностранных инвесторов. Он также пригласил китайских инвесторов и предпринимателей исследовать возможности, которые предлагает Кыргызская Республика.

Деловая встреча была успешной и показала, что Кыргызстан и Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества готовы к дальнейшему развитию сотрудничества и укреплению экономических связей.