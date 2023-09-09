Погода
$ 88.25 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Кыргызстан и Пилотная зона готовы к дальнейшему развитию

129  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась деловая встреча между Кыргызстаном и Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает Нацагентство по привлечению инвестиций.

По его данным, мероприятие было посвящено обмену идеями и опытом, а также возможностям для развития инновационных проектов и расширения экономических отношений.

На встрече присутствовали представители бизнес-структур Кыргызской Республики, ряда государственных органов, Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, ГП Кыргыз Темир Жолу и других.

Кроме того, на мероприятии присутствовали представители китайских компаний, таких как Wui Choi Holdings Limited, Macaо Bridge Technology (Qingdao Aozhong) Co., Шаньдунская федерация гонконгских ассоциаций, Qingdao Lu Hai Grain & Oil Co., Teld New Energy Co.

Одной из ключевых тем встречи была пилотная зона ШОС, которая в перспективе может стать важным элементом сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Эта зона предоставляет уникальные возможности для предприятий обеих сторон развивать инновационные проекты и расширять границы экономических отношений.

В своем приветственном слове заместитель директора Национального агентства Баясов Н.М. сообщил, что Национальное агентство стремится содействовать созданию благоприятной инвестиционной среды и предоставлению всей необходимой поддержки для иностранных инвесторов. Он также пригласил китайских инвесторов и предпринимателей исследовать возможности, которые предлагает Кыргызская Республика.

Деловая встреча была успешной и показала, что Кыргызстан и Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества готовы к дальнейшему развитию сотрудничества и укреплению экономических связей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432151
Теги:
Китай, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  