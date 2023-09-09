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Налоговые поступления в КР за 8 месяцев составили более 158 млрд сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба с января по август 2023 года было собрала 158 млрд 25,9 млн сомов, что превышает установленный план на 2,1 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, этот результат отражает устойчивую тенденцию роста сбора налогов и страховых взносов, которая наблюдается в течение последних нескольких лет.

Например, в 2019 году за 8 месяцев было собрано 70,2 млрд сомов, а в 2020 году – 68,6 млрд сомов. В 2021 году за аналогичный период сумма достигла 90,9 млрд сомов, а в 2022 году удалось собрать 131,9 млрд сомов.

Эти цифры свидетельствуют о положительном влиянии реформ, проводимых в налоговой системе Кыргызской Республики, на качество налогового администрирования.

Внедрение современных решений, таких как контрольно-кассовые машины, электронные товаротранспортные накладные и электронные счета-фактуры, аналитические онлайн платформы, значительно упростило процесс учета и сбора налогов.

Кроме того, проводимая аналитическая работа позволяет вывести предпринимательскую деятельность из тени, что в свою очередь повышает эффективность сбора налогов.

Результаты также достигаются благодаря разъяснительной работе среди налогоплательщиков по применению норм налогового законодательства и использованию цифровых налоговых услуг.

Налоговая служба выражает признательность добросовестным налогоплательщикам и предпринимателям за их активное сотрудничество в достижении этих значимых результатов.


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URL: https://www.vb.kg/432152
Теги:
бюджет, налоги, Кыргызстан, экономика
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