Схема есть, а учитель неизвестен

Сегодня очень глобальная тема обсуждений в кыргызстанском сегменте - проблема санкций, под которые попали некоторые компании с их директорами, где их начали обвинять в том, что занимаются они двойным экспортом или же еще что-то предусматриваемыми правилами введенных санкций. Но есть ли основания боятся того, чего бы не стоило боятся Кыргызстану, если мы не имеем большого номинала производства и мелковаты для продажи какого-либо стратегически важного сырья.

Нет, мы не имеем таких парадоксальных возможностей, но практика плагиата по заимствованию сокрытия Основных средств или же сокрытия доходов со списанием на несуществующих людей или же подставных лиц имеется по аналогии России

Недавний скандал вокруг торгорвого центра "Ала-Арча" которым де факто владел беглец олигарх Аскарбек Шадиев и который будучи вице-премьер- министром Кыргызстана наделал много шуму. Но для сохранения своих активов внутри государства он так же как и олигархии России совершает сделку с подставным лицом, переоформляя ее.

Хотя Кыргызстан и небольшая страна по сравнению с другими, на его примере хорошо видны все без исключения факторы, при помощи которых создается неприемлемо благоприятная среда для обхода санкций

Ранее стало известно, что США ввели санкции в отношении четырех кыргызстанских компаний из-за поставки подсанкционных товаров в Россию.

Среди компаний, против которых США ввели санкции, имеется несколько довольно крупных налогоплательщиков Кыргызстана. При этом напомним, что органами следствия было начато расследование в отношении данных компаний, однако данные дела остаются в подвешенном состоянии без решения.

Например, компания "ГТМЕ Технологии" зарегистрирована в июне 2022 года. Директором значится Назгуль Шерикова, она же является единственным учредителем. Шерикова также занимает должность директора в компании с иностранным участием.

Кыргызстанская компания "Карго" вошла в топ-5 поставщиков, помогающих российским авиакомпаниям обходить санкции. Она поставила в Россию запчасти на общую сумму более 1 млн долларов. Она была создана через месяц после начала вторжения России в Украину – 25 марта 2022 года.

Данные компании принадлежат бывшему чиновнику Айбеку Мамбетову, который ранее занимал должность заместителя директора одного из государственных ведомств и которое было создано правительством КР в 2014 году. Следует отметить, что реальный владелец этих компаний известен, но не публикуемый или уже вышел из состава учредителей.

К сожалению, это всего лишь несколько компаний которых удалось разоблачить. Считаю, что стратегия сокрытия собственников компаний явно позаимствована у российских олигархов с целью укрыть их от внимания общественности или, например, возможных американских санкций.

Копаясь по данной аналогии социальных сетей России увидел интересную картину по отношении к очень знаменитой персоне Российской Федерации господину Аркадию Ротенбергу, который скорее всего один из учителей по выстраиванию подобных схем для наших бизнесменов.

Считаясь другом президента Путина Аркадий Ротенберг. Вынужденный под угрозой американских санкций избегать публичности Ротенберг старается выставлять на всеобщее обозрение вместо себя доверенных менеджеров. Например, в крупной строительной компании "РГ-Девелопмент", тесно аффилированной со структурами Роттенберга, руководителем числился Руслан Горюхин. Об этом, в частности, сообщала влиятельная немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, аналогичные публикации появлялись и в российской деловой прессе.

Как следует из данных СМИ, Аркадий Ротенберг создал компанию "РГ-Девелопмент". Совладельцем компании стал руководитель другой структуры Ротенберга "Стройгазмонтаж" Руслан Горюхин. Однако, В 2014 году, попав в санкционный список США, господин Ротенберг покинул состав учредителей компании и "РГ-Девепломент", принадлежащая до санкций США и Евросоюза Аркадию Ротенбергу, меняет собственников.

Публикация Sueddeutsche Zeitung про владельцев "РГ-Девелопменг" стала причиной обращения Горюхина в немецкий суд в 2021 году. Он потребовал удалить информацию о том, что основателем "РГ-Девелопмент" был Ротенберг, и под присягой заявил, что основал эту компанию один, а друг Владимира Путина никогда не был ее акционером или сотрудником.

Это заявление выглядит по меньшей мере странным. "РГ-Девелопмент" – достаточно заметный застройщик, регулярно упоминающийся в прессе и не так давно входивший в десятку крупнейших строительных компаний в сегменте массового жилья (https://www.forbes.ru/biznes/443957-20-krupnejsih-zastrojsikov-2021-rejting-forbes). Соответственно, информации о ней в информационном поле появлялось довольно много.

Например, вскоре после создания компании многие российские медиа назвали Аркадия Ротенберга ее основным владельцем.

В то же время Аркадий Ротенберг никогда не значился владельцем "РГ-Девелопмент" в российском реестре. Сперва единственным собственником компании числился Руслан Горюхин, потом его сменила кипрская Jetbox Holdings, которая публично заявляла, что "ни Аркадий Ротенберг, ни [его брат] Борис Ротенберг, ни члены их семей никогда не были ее бенефициарами". (https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/12/01/898557-rg-development-orion)

Но семья Ротенбергов неизменно оказывалась где-то рядом с "РГ-Девелопмент". Как писало интернет-медиа "Важные истории" (https://storage.googleapis.com/istories/stories/2023/06/20/gospodin-nikto-kak-druzya-putina-skrivali-svyazi-so-svoim-biznesom/index.html), в марте 2017 года один из менеджеров компании в деловой переписке отмечал, что все вопросы, находящиеся в компетенции собственников, согласовывались в принадлежащей сыну Аркадия Ротенберга - Игорю "ЭнПиВи Инжиниринг". При этом сам Игорь Ротенберг формально, по документам никогда не упоминался в качестве владельца "РГ-Девелопмент".

Еще одной инстанцией, с которой согласовывались решения руководства застройщика, было ООО "Стройгазмонтаж", принадлежавшее Аркадию Ротенбергу и его брату Борису. К августу 2017 года практика "согласования" изменилась. И руководитель управляющей компании семьи Ротенбергов в письме гендиректору "РГ-Девелопмент" указывал: "Еще раз обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения процедуры согласования каждого из вопросов, вынесенных на повестку дня общего собрания участников ООО "РГ-Девелопмент" с Р. Е. Горюхиным".

Стоит отметить, что согласно биографии Горюхина на сайте издания "Коммерсантъ" (https://www.kommersant.ru/doc/4502976) и официальным документам "РГ-Девелопмент", он покинул компанию еще в 2015 году. Но, даже несмотря на эти разночтения, очевидным остается факт, что "РГ-Девелопмент" была связана с компаниями друзей Путина.

Нестыковок вокруг фигуры Горюхина и его роли в империи Ротенбергов можно найти немало. Например, в одном из номеров журнала "Перспектива" (http://afrp.eu/wp-content/uploads/2020/11/Perspective-172-reduit.pdf) говорится, что он ушел из большого бизнеса и переехал в Швейцарию вместе с семьей еще в 2014–2015 годах. В то же время в комментариях "Новой газете" в 2017 году (https://web.archive.org/web/20170216095236/https:/novayagazeta.ru/articles/2017/02/12/71479-ob-ekt-nol-dom-priemov-dzyudo) представитель Горюхина сообщал, что тот живет на Рублевке в огромном особняке в ПДСК "Инэк". Большое поместье было построено для Аркадия Ротенберга. Огромное поместье расположено в ПДСК "Инэк". Поместье в документах называлось "Обьектом 0" ("Обьект Ноль"), и "Новая газета" проверила эти данные, отправив журналиста с письмом к воротам закрытого поселка. Увидев письмо для Ротенберга, секьюрити у ворот указали журналисту, как пройти к поместью, которое по документам российского реестра принадлежало Горюхину, и письмо для Ротенберга там приняли. Представитель Горюхина тогда отрицал какое-либо отношение друга Путина к этой недвижимости.

Все вышесказанное однозначно говорит о том, что Руслан Горюхин фактически выступает номинальным владельцем "РГ-Девелопмент", а Аркадий Ротенберг – ее "призрачным", но в то же время истинным хозяином. С помощью этой схемы друг президента Путина просто пытается вывести стройкомпанию из-под санкций, наложенных на него и его бизнесы со стороны США.

Вот и в Кыргызстане некоторые бизнесмены и чиновники, очевидно, пытаются реализовать такую же комбинацию. При этом, американский сенатор Роберт Менендес написал президенту КР Садыру Жапарову письмо с просьбой тщательнее соблюдать антироссийские санкции. Но если даже друг всемогущего Путина не смог спрятать все концы в воду, то на что надеются его кыргызстанские подражатели?