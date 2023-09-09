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Нарендра Моди: Наше председательство в G20 стало катализатором перемен

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- Нина Ничипорова
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Сегодня, 9 сентября, в Нью-Дели начал свою работу восемнадцатый саммит G20.

В нем принимают участие лидеры двадцати крупнейших экономик мира, а также главы еще девяти государств. Главный лозунг нынешнего форума звучит как "Одна Земля - Одна семья - Одно будущее".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своей статье, написанной накануне встречи "Большой двадцатки", выразил надежду, что работа саммита будет идти в духе "прогресса, ориентированного на человека". "Будучи одной Землей, мы вместе собираемся заботиться о нашей планете; будучи одной семьей, мы поддерживаем друг друга в стремлении к росту", - указал Моди.

Статья Премьер-министра Индии Нарендры Моди, которую vb.kg предоставляет вниманию читателей, касается каждой страны и каждого человека на нашей планете, поскольку "мы вместе идем к общему будущему, одному будущему, что является неоспоримой истиной в наше время взаимосвязанности".

"Васудхайва Кутумбакам" - "Мир – одна семья" - эти слова отражают глубокую философию. Это - всеохватывающее видение мира, которое побуждает нас развиваться как одна целая семья, преодолевая границы, языки и идеологии. Во время председательства Индии в "Большой двадцатке" это видение мира преобразовалось в призыв к прогрессу, ориентированному на человека. Являясь частью Земного шара, мы объединяемся, чтобы заботиться о нашей планете. Являясь одной семьей, мы поддерживаем друг друга в стремлении к росту. И вместе мы движемся к общему будущему – Единому будущему. Что является неоспоримой истиной в эти взаимосвязанные между собой моменты.

Мировой порядок после пандемии сильно отличается от мира до нее. Но есть три важных изменения.

Во-первых, растет понимание того, что необходим переход от взгляда на мир, который ориентирован на ВВП, на взгляд, ориентированный на человека.

Во-вторых, мир признает важность устойчивости и надежности в глобальных цепочках поставок.

В-третьих, существует коллективный призыв к укреплению многосторонности путем реформы глобальных институтов.

Наше председательство в "Большой двадцатке" сыграло роль катализатора в этих переменах.

В декабре 2022 года, когда мы приняли на себя председательство от Индонезии, я написал, что сдвиг в мышлении должен стать катализатором "Большой двадцатки". Это было особенно необходимым по отношению к неучтенным стремлениям развивающихся стран, стран Глобального Юга и Африки.

Саммит "Голос Глобального Юга" в январе 2023, в котором приняли участие представители 125 стран, был одной из важнейших инициатив под нашим председательством. Это было важное мероприятие по накоплению материалов и идей от стран Глобального Юга. Кроме того, в период нашего председательства не только наблюдалось самое большое за всю историю участие африканских стран, но и добивалось включения Африканского Союза в число постоянных членов "Большой двадцатки".

Взаимосвязанный мир означает, что наши проблемы в разных областях взаимосвязаны. Это половина пути реализации Повестки дня на период до 2030 года, и многие с большой обеспокоенностью отмечают, что прогресс в достижении Целей устойчивого развития отстает от графика. План действий "Большой двадцатки" 2023 года по ускорению прогресса в достижении ЦУР станет инициатором будущего направления "Большой двадцатки" по реализации ЦУР.

В Индии жизнь в гармонии с природой была нормой с древних времен, и мы вносим свой вклад в борьбу с изменением климата даже в наше время. Многие страны Глобального Юга находятся на разных стадиях развития, и действия по борьбе с изменением климата должны быть взаимосвязанным направлением деятельности. Цели по борьбе с изменением климата должны сопровождаться действиями по климатическому финансированию и передачей технологий. Мы считаем, что необходимо перейти от ограничительного подхода, от того, чего делать не следует, к более конструктивному подходу, сосредоточенному на том, что можно сделать для борьбы с изменением климата.

Ченнайские принципы высокого уровня "За устойчивую и жизнестойкую голубую экономику" (Chennai High Level Principles for a Sustainable and Resilient Blue Economy) направлены на поддержание здоровья наших океанов.

В ходе нашего председательства появится глобальная экосистема для чистого и экологически чистого водорода, а также Инновационный центр зеленого водорода. В 2015 году мы создали Международный солнечный альянс. Теперь через Глобальный альянс по биотопливу мы будем поддерживать мир, чтобы обеспечить энергетический переход в соответствии с преимуществами экономики замкнутого цикла.

Демократизация действий по борьбе с изменением климата – лучший способ придать импульс движению. Как люди принимают ежедневные решения, основываясь на своем здоровье в долгосрочной перспективе, так же они могут принимать решения об образе жизни, основываясь на влиянии, на долгосрочное здоровье планеты. Точно так же, как и йога стала глобальным массовым движением за здоровье, мы также подтолкнули мир к созданию образа жизни для устойчивой окружающей среды (LiFE).

В связи с последствиями изменения климата обеспечение продовольственной безопасности будет иметь решающее значение. Просо может помочь в этом, одновременно стимулируя климатически оптимизированное сельское хозяйство. В Международный год проса мы представили просо на вкус всему миру.

Декканские принципы высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию (The Deccan High Level Principles on Food Security and Nutriton) также полезны в этом направлении.

Технологии преобразуют общество, но их также необходимо сделать инклюзивными. В прошлом преимущества технического прогресса не приносили пользу всем слоям общества одинаково. За последние несколько лет Индия продемонстрировала, как можно использовать технологии для сокращения неравенства, а не для его увеличения. Например, миллиарды людей по всему миру, которые до сих пор не имеют доступа к банковским услугам или не имеют цифровой идентификации, могут быть финансово включены через Цифровую общественную инфраструктуру (DPI). Решения, которые мы создали с помощью нашего DPI, теперь получили признание во всем мире. Теперь через G20 мы поможем развивающимся странам адаптироваться, создавать и масштабировать DPI, чтобы раскрыть потенциал инклюзивного роста.

То, что Индия является самой быстрорастущей крупной экономикой, не случайность. Наши простые, масштабируемые и устойчивые решения позволили уязвимым и маргинализированным слоям населения возглавить нашу историю развития. От космоса до спорта, от экономики до предпринимательства - индийские женщины взяли на себя инициативу в различных отраслях. Они сместили акцент с развития женщин на развитие под руководством женщин. Наше председательство в "Большой двадцатке" работает над преодолением гендерного цифрового разрыва, сокращением разрыва в уровне участия в рабочей силе и над обеспечением большей роли женщин в руководстве и принятии решений.

Для Индии председательство в "Большой двадцатке" - это не просто дипломатическое мероприятие высокого уровня. Как Мать демократии и образец разнообразия, мы открыли двери этого опыта миру.

Сегодня масштабные достижения - это качество, которое ассоциируется с Индией. Председательство в "Большой двадцатке" не является исключением. Это движение стало движением, управляемым людьми. К концу нашего срока будет организовано более 200 встреч в 60 индийских городах по всей нашей стране, в которых примут около 100 000 делегатов из 125 стран. Ни одно председательство никогда не охватывало столь обширное и разнообразное географическое пространство.

Одно дело слышать о демографии, демократии, разнообразии и развитии Индии от кого-то другого. Совсем другое дело – испытать это на собственном опыте. Я уверен, что наши делегаты "Большой двадцатки" подтвердят это.

Наше председательство в "Большой двадцатке" стремится преодолеть разногласия, разрушить барьеры и посеять семена сотрудничества, которые будут питать мир, в котором единство будет преобладать над разногласиями, где общая судьба затмит изолированность. Как председатель "Большой двадцатки", мы обещаем расширить глобальный стол, гарантируя, что каждый голос будет услышан и каждая страна внесёт свой вклад. Я уверен, что мы подкрепили наше обещание действиями и результатами".


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URL: https://www.vb.kg/432155
Теги:
гендер, Индия, саммит, сотрудничество, климат, технологии, женщины, в мире
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