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В Самарканде принята декларация по продовольственной безопасности

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- Светлана Лаптева
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В городе Самарканд (Республика Узбекистан) состоялась Международная конференция по продовольственной безопасности, организованная узбекской стороной совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), в которой принял участие Министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Аскарбек Джаныбеков.

Данное мероприятие проводится с целью объединения усилий мировых лидеров и экспертов, чтобы обратить внимание международного сообщества на существующие проблемы и возможности развития агропродовольственных систем для укрепления продовольственной безопасности.

В рамках форума состоялись двусторонние встречи Министра сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбека Джаныбекова с Министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимо Юмаклы, Министром муниципалитета и экологии Катара Абдуллой бин Абдель Азиз бин Турки Аль-Субайе, а также с региональным директором Международного фонда сельскохозяйственного развития Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Диной Салех.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере развития сельского хозяйства, а также продовольственной безопасности.

По итогам форума принята Самаркандская декларация по продовольственной безопасности, которая станет ключевым документом, в определении основных направлений международного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/432156
Теги:
Минсельхоз, Узбекистан, Кыргызстан
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