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В Оше прошли мероприятия ко Дню комуза

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- Назгуль Абдыразакова
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В этнографическом комплексе "Алымбек-Датка" города Ош состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню комуза. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятий, организованных Городским управлением культуры, состоялось награждение победителей конкурса рисунков среди художников на тему "Урааным Манас".

Кроме того, в рамках организованного флешмоба коллективы комузистов исполнили маш ботой.

Также был организована торжественная концертная программа.

Напомним, в Кыргызстане День комуза был утвержден в 2019 году и торжественно отмечается 9 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/432161
Теги:
Ош, праздник
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