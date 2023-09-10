В Оше прошли мероприятия ко Дню комуза

В этнографическом комплексе "Алымбек-Датка" города Ош состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню комуза. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятий, организованных Городским управлением культуры, состоялось награждение победителей конкурса рисунков среди художников на тему "Урааным Манас".

Кроме того, в рамках организованного флешмоба коллективы комузистов исполнили маш ботой.

Также был организована торжественная концертная программа.

Напомним, в Кыргызстане День комуза был утвержден в 2019 году и торжественно отмечается 9 сентября.