Домушник попытался сбежать от милиции в другую область, но был задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 30 августа 2023 года в милицию обратилась гражданка К.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, в указанный день, в период времени с 19:50 по 23:15 часов ночи, через окно, незаконно проникли в одну из квартир, откуда тайно похитили золотые изделия и антикварные монеты. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики

При попытке покинуть территорию столицы и скрыться, в транспортном такси следующего в сторону одного из областей, был задержан гражданин Ч.Ж. 1993 года рождения. У задержанного были обнаружены и изъяты ранее добытые преступным путем вещественные доказательства, денежные средства в сумме 700 долларов, 10 тысяч сомов и два мобильных телефона.

Решением суда мужчина заключён под стражу в СИЗО-1.