Погода
$ 88.26 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

МВД Марокко опасается роста числа погибших. Под завалами остаются люди

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Число погибших в результате мощного землетрясения в Марокко превысило 1000. По меньшей мере 1204 человека получили ранения. Таковы обновленные данные МВД королевства.

Подземные толчки магнитудой до 6,9 ощущались в ночь на субботу. Стихия затронула несколько регионов на юге страны, от Атласских гор до популярного у туристов Марракеша – эпицентр находился примерно в 80 км от этого города. Сообщается о масштабных разрушениях и о панике, под завалами остаются люди. Ведутся спасательные работы.

Власти опасаются, что число жертв будет расти по мере продолжения поисков и по мере того, как спасатели достигают отдаленных районов.

Источник: Еuronews


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432168
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  