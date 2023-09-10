МВД Марокко опасается роста числа погибших. Под завалами остаются люди

Число погибших в результате мощного землетрясения в Марокко превысило 1000. По меньшей мере 1204 человека получили ранения. Таковы обновленные данные МВД королевства.

Подземные толчки магнитудой до 6,9 ощущались в ночь на субботу. Стихия затронула несколько регионов на юге страны, от Атласских гор до популярного у туристов Марракеша – эпицентр находился примерно в 80 км от этого города. Сообщается о масштабных разрушениях и о панике, под завалами остаются люди. Ведутся спасательные работы.

Власти опасаются, что число жертв будет расти по мере продолжения поисков и по мере того, как спасатели достигают отдаленных районов.

Источник: Еuronews