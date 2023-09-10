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Артисты из провинции Шаньдун покорили бишкекчан мастерством и искренностью

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- Нина Ничипорова
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Культурно-художественный вечер "Гостеприимство Шаньдун, любовь на Шелковом пути", прошедший в филармонии в рамках Года культуры и искусства народов Китая и стран Центральной Азии, завершился триумфальным выступлением артистов из провинции Шаньдун. Исполнение арий китайской оперы, которая является жемчужиной искусства Китая и одним из трех древних мировых театров, танцев, виртуозных акробатических номеров вызывали восхищение легкостью и артистизмом. Похоже, создатели программы этого вечера решили удивить бишкекскую публику всем лучшим, что есть в китайском искусстве и традиционном, и современном. И им это удалось.

30 лет назад – с момента установления дипломатических отношений – наши страны возобновили тесные контакты, и люди вновь шагнули друг к другу через границу. И сегодня иных дружеских и добрососедских отношений мы и не представляем. И, как точно отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь, "идея дружить вошла глубоко в сознание наших народов".

- Китай и Кыргызстан - хорошие соседи, связанные общими горами и реками, хорошие друзья, помогающие друг другу, хорошие партнеры, искренне взаимодействующие в разных сферах. В Сиане в мае этого года на первом саммите "Китай – Центральная Азия" председатель Китая Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписали совместную декларацию об установлении между двумя странами всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Подкрепили стремление к созданию сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, сотрудничества и совместного процветания, - сказала Ду Дэвэнь. - Одновременно концепция дружбы между Китаем и Кыргызстаном все глубже проникает в сердца людей разных поколений. Надеюсь, что сегодняшний вечер станет искренним выражением чувства дружбы китайского народа к кыргызскому народу.

- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с членами делегации во главе с секретарем партийного комитета Компартии провинции Шаньдун Линь У отметил, что на данном моменте кыргызско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне в истории наших отношений, - сказал заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов. – И действительно за 30 лет со дня установления дипотношений взаимные связи между нашими народами стали поистине братскими. В нашей стране с визитами одновременно находятся делегации из двух провинций Китая – Шаньдун и Шэньси. Что является ярким свидетельством воплощения воли наших народов, решительных намерений лидеров наших стран наращивать взаимовыгодное всеобъемлющее стратегическое сотрудничество.

Как отметил Эдиль Байсалов, кыргызская сторона приложит все усилия, чтобы в ближайшее время подготовить культурную программу и провести в провинции Шаньдун такой же вечер культуры и искусства Кыргызстана.

И действительно, кыргызстанцы по ряду подписанных документов знают о том, что провинция Шаньдун на сегодняшний день - колыбель тяжелой промышленности КНР, что здесь располагается компания Haier, мировой лидер по выпуску бытового оборудования, а основными поставщиками автошин являются производители Шаньдуна. Но далеко не всем известно, что на этой земле родился, жил и творил величайший философ Конфуций, что она дала миру еще одного философа – Мэн-цзы, а в XX веке – лауреата Нобелевской премии по литературе – 2012 Мо Яня, который объединил в своем творчестве народные сказки родины с современностью. На этой же встрече кыргызстанцы еще больше узнали об этой провинции, познакомились с ее традиционной и современной культурой.

- Нынешний культурно-художествееный вечер в рамках Года культуры и искусства народов Китая и стран Центральной Азии - знаковое мероприятие, которое демонстрирует самобытное искусство нашего региона, - отметил секретарь партийного комитета Компартии провинции Шаньдун Линь У в своем приветствии. – Это часть большой совместной работы по интенсификации сотрудничества.

На концерте не было свободных мест. Каждый номер вызывал бурные аплодисменты. Они были поистине заслуженными. Вместе с китайскими артистами выступали и кыргызские танцоры из ансамбля "Ак Марал". А в конце вечера Народный оркестр Шаньдунского театра песни и танца и фольклорно-этнографический ансамбль "Камбаркан" им.Ч. Исабаева вместе исполнили величественную симфонию дружбы. Слияние культуры двух народов стало самым торжественным моментом на вечере. Вот уж поистине - все сущее прекрасно и сосуществует в гармонии, а искусство не знает границ, стирает расстояния и языковые барьеры. И этот вечер, безусловно, способствовал дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Это чувствовалось по настроению зрителей, по их отзывам о вечере.

- Этот концерт свидетельствует о тесном духовном родстве наших народов, - поделился своим мнением с vb.kg один из зрителей замечательного выступления артистов Мирлан Осоров. - Хотя наши языки отличаются, но язык искусства представляет собой одно целое. Мы, зрители, почувствовали очарование культуры народов наших стран.

Кыргызстанцы не только посмотрели большой концерт артистов из Шаньдуна, но и художественную выставку в фойе филармонии, рассказывающую об истории, природе, обычаях живущих в провинции Шаньдун народов.


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URL: https://www.vb.kg/432169
Теги:
Китай, Центральная Азия, Великий Шелковый путь, сотрудничество, культура, посол, Кабинет министров
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