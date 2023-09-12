Кыргызстан и Россия: есть шанс услышать друг друга

На каком языке мы будем разговаривать? А главное – о чем? Найдем ли общие темы для разговора, чтобы он выглядел как диалог равноправных собеседников? Что для этого надо сделать, во что вложиться обеим сторонам, чтобы вклады заработали с полной отдачей?

Мероприятие, задуманное как обучающие курсы для кыргызстанских НКО, превратилось в поле для дискуссионных баталий. Две страны через представителей гражданского общества делились наболевшим и искали пути укрепления взаимодействия… Нет, не взаимодействия, а настоящей дружбы.

"Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Эти слова Александра Горчакова, министра иностранных дел России при Александре II, красуются эпиграфом на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, предваряя основную информацию о фонде.

Фонд создан в 2010 году для поощрения развития сферы народной (публичной) дипломатии и содействия формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом. Одна из основных миссий фонда – оказание финансовой, методической и организационной помощи заинтересованным организациям – в основном отечественным, но и зарубежным, продвигающим в связке с россиянами интересные социально-образовательно-культурные проекты. События последнего времени заставили Россию в самом деле сосредоточиться и сфокусироваться на налаживании партнерских отношений с государствами, которые, несмотря ни на что, все еще с ней. По одну сторону баррикад, в одном лагере.

В начале сентября в Бишкек приехали Виктория Карслиева – заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова, Дарья Сапрынская – руководитель проектов фонда, Дарья Зинковская – директор Института социально-креативного развития актива, Юлия Мотякина - начальник отдела подготовки и реализации зарубежных спецпроектов Международного департамента дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие с интересом посетили советник Посольства РВ в КР Виктор Харченко и руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев.

Обучающие курсы для НКО 8-9 сентября собрали в одном из бишкекских отелей представителей более тридцати местных некоммерческих организаций, которые хотели бы сотрудничать не с Западом, а именно с Российской Федерацией. Основная цель тренинга – дать слушателям понятие о продвижении международных проектов, научить заполнять и подавать грантовые заявки и совместно с командой Фонда Горчакова проработать заявки на грантовый конкурс. Но этим задачи тренинга не ограничились, потому что проходил он в рамках международной программы "Диалог Россия – страны Центральной Азии".

- В сотрудничестве Российской Федерации и Кыргызстана существует очень большое количество возможностей, - так начала мероприятие Дарья Сапрынская. – Мы знаем про наше совместное прошлое, но мало говорим о совместном будущем. Для фонда очень важно, чтобы эксперты, которые представляют регион, рассказывали о тех проблемах, которые они считают важными. Это может задать какой-то другой вектор работы.

И гости из Фонда Горчакова при помощи сотрудников общественного фонда "Ой-Пикир" выстроили тренинг именно в форме диалога. В ходе панельной дискуссии "Россия и страны Центральной Азии: совместное видение будущего" эксперты из Кыргызстана поделились с собравшимися своими мнениями о ситуации в Кыргызстане, шире – в центральноазиатском регионе, и еще шире – в мировом пространстве. Представления о главных проблемах у всех совпадают, как в принципе совпадают и взгляды на возможные пути решения этих проблем.

- Эффект от эйфории независимости, - сказал Эсен Салиев, директор Ассоциации выпускников российских-советских вузов Кыргызстана, - буквально всех во всем мире стал вести по пути дезинтеграции, стали проявляться – и не только у нас – тенденции сепаратизма и национального шовинизма. После развала Союза образовался информационный вакуум, который заполнили представители иных геополитических векторов развития. Если при Советском Союзе была единая идеология и все мы были едины тем, что мы один народ одного великого государства, то теперь эта идеология ушла в историю, а мы все стали мыслить категориями, которые не идут дальше рамок наших независимых государств.

Сегодня стало нормой говорить, что русский язык не нужен и надо прекратить его изучение. Но русскоязычие в Кыргызстане появилось как следствие проживания более 80 различных этнических групп, среди которых русский был языком межнационального общения. Именно через русский язык мы приобщались к мировой науке и культуре. Русский язык есть органическая составляющая нашего народа. Я уже не говорю о том, что он является одним из шести официальных языков ООН!

Зачастую можно услышать, что, сотрудничая с Россией, мы теряем свою независимость, язык и культуру. Не соглашусь с подобным мнением по одной простой причине: независимость и суверенитет государства основываются и укрепляются в первую очередь за счет независимости экономики страны. Мы должны четко понимать, что наше Содружество – это структура суверенных экономик стран-участниц этого союза.

Политолог Шерадил Бактыгулов, представляющий Институт мировой политики, говорил о том, что по-настоящему народная дипломатия – это та сфера, которая у Кыргызстана провисает со всеми странами, не только с Россией. "Мы эти пути только прощупываем. Сейчас с помощью Фонда Горчакова, думаю, у некоторых наших НКО может получиться не просто выиграть грант, а создать сообщество единомышленников. У тюркских народов есть такая поговорка: "У человека, как у птицы, два крыла. Одно – воспитание, другое – образование. Если одно крыло перебито, человек, может, и полетит, но недалеко". Поэтому работа в сфере и воспитания, и образования представляется архиважной".

- Хочется запустить проекты по воспитанию нового поколения мыслящих людей, - признался Шерадил Бактыгулов. – И еще хотелось бы создать общий язык – в переносном смысле. Общая методология, общие подходы к образованию и воспитанию – в данном случае у стран Центральной Азии и России. И главная задача Фонда Горчакова, как мне кажется, - как раз в налаживании такого диалога.

Председатель ОО "Коалиция нового поколения" Тимур Саралаев задался вопросом: "Почему мы как евразийцы, как люди, родившиеся в Советском Союзе и прекрасно понимающие друг друга не только на русском языке, но и на ментальном уровне, не можем быть сообществом единой евразийской судьбы?"

- Мы часто говорим о евразийстве и интеграции в широком диапазоне – начиная от экономики и заканчивая культурой. Но видим, что ситуация, к сожалению, кардинальным образом меняется. Благодаря Фонду Горчакова мы сегодня можем обсудить болевые точки, о которых обычно не говорим. Что мы наблюдаем с 2014 года? Высокую степень русофобии. Особенно в социальных сетях и на других медиаресурсах. Русофобия усиливается в информационном пространстве не только Центральной Азии и Кыргызской Республики. Финансирование прозападных СМИ с теми, которые работают в поддержку России, - несоизмеримо.

Сегодня есть активные блогеры, которые имеют аудиторию больше, чем некоторые редакции. Они превалируют и задают некую тональность… В последнее время быть евразийцем и сторонником России становится неудобным. Несмотря на сотрудничество между нашими странами, большой пробел образовался именно в медиасотрудничестве. Все хорошие дела, которые делает Россия в сотрудничестве с Кыргызстаном, сводятся на нет из-за этого пробела.

К сожалению, у нас нет солидарности с российской медиасферой. На информационное поле Кыргызстана постоянно попадает отрицательный контент – в том числе и касающийся наших мигрантов. А то хорошее, что делается для мигрантов, остается за кадром…

Все выступавшие эксперты и представители НКО, участвовавшие в дискуссии, были единодушны: необходимо обратить пристальное внимание на образование и воспитание подрастающего поколения, начиная с детского сада. И особое внимание уделить подготовке работников СМИ, с которыми России следовало бы более тесно сотрудничать для формирования своего положительного образа в центральноазиатском регионе.

Еще одна дискуссия разгорелась вокруг презентации Юлии Мотякиной – начальника отдела подготовки и реализации зарубежных спецпроектов Международного департамента дирекции Всемирного фестиваля молодежи. В начале марта следующего года в Сочи состоится это самое масштабное молодежное событие мира. Фестиваль примет 20 000 молодых лидеров из России и зарубежных стран – в том числе 300 кыргызстанцев.

По поводу выделенной квоты у участников тренинга возникли вопросы. Не по количеству: Кыргызстан в этом году получил едва ли не больше всех мест в сопоставлении с общим числом народонаселения. Но кто будет решать, кого отправлять на фестиваль? Как сделать так, чтобы на форум попала действительно талантливая, достойная молодежь, а не дети и племянники чиновников? Прозвучало предложение включить в отборочную комиссию представителей гражданского общества – тех самых НКО, которые присутствуют на тренинге. Возможно, это решит обозначенную проблему и не позволит отдать выделенные места случайным людям.

Непосредственно по программе обучающих курсов для слушателей состоялось несколько мастер-классов, которые помогут им в составлении, реализации и информационном сопровождении проектов. Участники тренинга за два насыщенных дня передружились и обменялись контактами, получили возможность наладить связи с российскими НКО, продвигающими аналогичные проекты. Которые так же, как и большинство наших НКО/НПО не прозападной направленности, занимаются помощью детям и социально уязвимым людям, переживают за развитие образования и укрепление содружества постсоветских стран.

Тренинг ярчайшим образом показал, что между Кыргызстаном и Россией гораздо больше общего, чем многим сейчас бы хотелось. Есть широкие возможности для сотрудничества в разных сферах жизни. И главная роль в этом, по всей вероятности, снова отводится народной, неофициальной дипломатии.