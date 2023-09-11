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Не подавайтесь эмоциональным порывам. Гороскоп с 11 по 17 сентября

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Середина сентября будет отмечена Новолунием, а на следующий день, 16 сентября Меркурий начнёт прямое движение. Это два значимых события, после которых можно браться за новые дела, заниматься оформлением документов и отправкой грузов, До 15 сентября важно подводить итоги, завершать начатое, исправлять ошибки. Перепады настроения могут создавать нервозность в личном общении, а потому не подавайтесь эмоциональным порывам. Обратите внимание на сердце и позвоночник. Но, продуманный и взвешенный подход даст хорошие результаты.

Овен – на работе будут открываться дополнительные возможности и важно не проморгать глазами свой успех. Вовремя подсуетившись вы увеличите доходы, и укрепите положение в карьере. Отвлекшись на амурные приключения, вы не заметите как пролетит время, а вместе с ним улетучатся деньги из ваших карманов. В итоге головная боль, разбитое сердце и горький привкус разочарования. Покупки также окажутся чересчур дорогими и непрактичными.

Телец – займитесь самореализацией, творчеством. Возникшие у вас оригинальные идеи благополучно претворятся в жизнь, хотя и с небольшими задержками. Представится шанс презентовать свои идеи на собраниях, тренингах или собеседовании, и вы сможете это сделать блестяще. Лишь домочадцы и близкие люди могут быть не в восторге от ваших затей, а потому даже не пытайтесь в чём-либо их переубедить. В очередной раз вы можете столкнуться с жёстким противостоянием.

Близнецы – в разговорах, переписке и просмотре соцсетей время пролетит незаметно, а важные встречи, дела и учёба окажутся за бортом вашего внимания. Вовремя оторвавшись от просмотра очередного видео, а также сумев остановить разговор ни о чём, вам не придётся в панике навёрстывать упущенное. Вы время завершите намеченную работу, справитесь с учёбой, а свободное время посвятите здоровью и восстановлению энергии.

Рак – не обязательно подражать примеру вашего окружения, особенно когда речь идёт о деньгах. Покупки, а также инвестиции, совершённые с подачи знакомых, опустошат казну, не принеся ожидаемой выгоды и впечатлений. Уже через неделю вы удачно распорядитесь деньгами. Участие в незапланированных мероприятиях расширит круг общения, пополнит багаж знаний. Возникшие знакомства в будущем положительно отразятся на бизнесе, а также вашем досуге.

Лев – ваши эмоциональные заявления способны испортить отношения как с руководством, так и с любимым человеком. Не разобравшись в ситуации и вспылив, вы можете спровоцировать конфликт, которые не вовремя усложнит общение. Справившись с гневными эмоциями, вы сумеете по-иному выстроить общение, благодаря чему ваши позиции н работе окрепнут, важные вопросы будут решены, а казна пополнится незапланированными доходами.

Дева - вас могут часто отвлекать, втягивая в пустую переписку и разговоры. Чувствуя что время идёт, а вопросы не решаются, прекращайте это общение и переключайте своё внимание на значимые встречи, поездки, выступления. Возможно вас намеренно пытаются сбить столку .втягивая в бесконечные разговоры. Управляя своим временем, мы сумеете претворить в жизнь важные планы.

Весы – затеи различных знакомых заманчивы, но и растратны. Вы можете и глазом не моргнуть, как от ваших сбережений не останется и съела, а как такового веселья от вечеринок или пользы от покупок вы не получили. Не поддавайтесь на уговоры и прислушайтесь к своей интуиции. Вы поймёте как будет поступить правильно для вас и вместо опустошения казны, вы её существенно пополните и определитесь с целями, на которые будет действительно важно потрать деньги.

Скорпион – и руководства, и деловые партнёры и ваша вторая половинка будут склонны обижаться из-за пустяков. Выждете время. Уже скоро их эмоции улягутся и они будут готовы к нормальному диалогу. Больше времени посвятите общению с друзьями и коллегами. Они подадут много полезных идей, которые удастся претворить в жизнь в совместных проектах.

Стрелец – даже если с полчением документов возникают проволочки, а вам поручают наиболее сложную работу, не расстраивайтесь. Влиятельные люди и руководство на вашей стороне, а потому решение будет принято в вашу пользу в ближайшее время. Взяв очередной, казалось бы непреодолимый рубеж, вы получите не только опыт, но и возможность увеличить доходы. Покупки, сделки с недвижимостью удачно пройдут во второй половине недели.

Козерог - общение с давними друзьями, коллегами по работе будет полной неожиданностью, и крайне полезным. За время, которое вы не общались, появились у каждого свои возможности и объединив усилия, вы создадите новый деловой или творческий союз. Гораздо более важными событиями недели могут встать встречи с близкими людьми, получение от них известий и свидания. Появится возможность исправить ошибки, допущенные ранее.

Водолей – дел не убавится, но обретя опыт работы в новых условиях, уже не будет надобности пребывать всё время на работе. На первый план для вас выйдут личные отношения. Появится возможность убежать от дел и провести романтический вечер. В начале недели ещё будет возможность сменить место работы и условия, либо продвинуться в оформлении документов. Возможно получение нежданных доходов.

Рыбы – обиды могут усложнять общение и не лучшим образом отражаться на здоровье. Воздержитесь от ответных шагов, если кто-то из близких поведёт себя не лучшим образом. В противном случае конфликт окажется не шуточным. Преодолев обиды, вы направите энергию на завершение давних и начало новых проектов, которые обеспечат желанный успех. Продуманные поездки пройдут с пользой для вас.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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