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В Узбекистане планируют ввести ограничения на максимальную стоимость газа

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В Узбекистане планируют ввести ограничения на максимальную стоимость газа на заправках, сообщают СМИ.

Власти Узбекистана планируют ввести ограничение, установив максимальную стоимость газа на заправках в размере 3250 сумов за кубометр. То есть ниже этой цифры газ стоить может, а вот выше – нет.

Данная мера предусмотрена в проекте постановления правительства, которое выставлено на общественное обсуждение.

Сейчас стоимость кубометра газа на заправках варьируется в пределах от 2800 до 3200 сумов. Она меняется в зависимости от дефицита топлива и очередей за ним на заправках. Теперь эту ситуацию поручено разрулить вице-премьеру Джамшиду Кучкарову и ряду силовых и контрольных ведомств – Генпрокуратуре, СГБ, Агентству по противодействию коррупции и другим.

Ограничение на максимальную цену планируется вводить на шесть месяцев. Судя по всему, после этого цифра будет пересматриваться на следующие полгода.

Представители силовых ведомств также должны будут контролировать, чтобы установленное оборудование учета газа на всех заправках было полностью подключено к автоматизированной системе контроля и учета, а данные передавались в режиме онлайн.

Кроме того, они должны усилить меры контроля по выявлению, устранению и предотвращению незаконного подключения и хищения топливно-энергетических ресурсов, а также причин и условий, способствующих возникновению данных случаев.

Заправки, где будет обнаружено завышение цен, а также которые не передают онлайн показания счетчиков в общую систему, останутся без поставок газа.


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URL: https://www.vb.kg/432176
Теги:
газ, Узбекистан
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