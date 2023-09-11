Нургуль Токтогулова: Немытые фрукты с рынка могут спровоцировать гепатит А

В Кыргызстане фиксируется высокая заболеваемость гепатитом А. Чем грозит этот вид вирусного гепатита и как от него защититься, рассказала в интервью vb.kg Нургуль Токтогулова, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой терапии №1 медицинского факультета КРСУ им.Ельцина, врач гастроэнтеролог-гепатолог медцентра "ЮРФА".

- Для вирусного гепатита A характерна сезонность. Как показывает практика, наибольшее число выявленных случаев приходится на летние и осенние месяцы, поскольку существует больше риска заразиться.

Какие же пути его передачи?

- Гепатит А – это кишечная инфекция. Вирус имеет только острую форму, не существует хронического гепатита А. Основной причиной развития вирусного гепатита А, который еще называют болезнью Боткина, является контакт с источником заболевания, каковым является инфицированный человек. Коварство болезни в том, что еще до проявления явных ее признаков человек становится заразным для окружающих. Поэтому, как только обнаружилось, что заболел кто-то в семье или коллега по работе, необходимо к врачу.

Заражение также происходит через фекально-оральный путь при низком санитарном уровне, плохом качестве воды, нарушении правил хранения, обработки и приготовления пищевых продуктов, через плохо промытые фрукты-овощи, плохо очищенную водопроводную воду. Наверное, не раз обращали внимание на то, как покупатели на рынках стараются попробовать товар на вкус, считается, что от одной черешенки ничего не случится, но это обманчиво. Немытые фрукты, если их употреблять в пищу без обработки, тем более грязными руками, могут спровоцировать болезнь Боткина или вирусный гепатит А. Поэтому когда вам предлагают взять пробу или угоститься любимыми персиками, грушами или яблоками, сто раз подумайте. Это огромный риск заразиться болезнью Боткина.

Возбудитель очень устойчив во внешней среде и хорошо переносит отрицательную температуру, до двух недель он может сохраняться во внешней среде, поэтому такая высокая контагиозность. Он даже не погибает, не разрушается при попадании в кислую среду желудка человека.

Как проявляется болезнь? Что должно насторожить человека?

- Так как частым путем заражения является прием пищи, то возникают симптомы и диспепсические расстройства со стороны желудка. Это может проявляться болями и вздутием живота, тяжестью и дискомфортом в правом подреберье. Иногда могут быть тошнота, рвота, расстройство стула, нарастающая слабость, раздражительность, небольшое повышение температуры. А затем через неделю или две, как правило, наступает желтушный период, когда можно увидеть пожелтение кожных покровов, меняется и становится темным цвет мочи и светлыми - каловые массы.

Профилактика заболевания, судя по причинам заболевания, в соблюдении личной гигиены?

- И, конечно, надо придерживаться санитарных норм. Иными словами, к профилактике заражения гепатитом А относятся - тщательная обработка рук после посещения туалета, магазинов и других мест скопления людей. Необходимо также проводить регулярную уборку в доме с применением дезинфицирующих средств. А также своевременно проходить профилактическое обследование, контролировать имеющиеся хронические заболевания печени, потому что заражение гепатитом А может привести к их осложнениям. А так как самым уязвимым контингентом являются дети, нужно обучать их правилам личной гигиены.

В большинстве случаев вирусный гепатит А протекает вполне безобидно. А потому считается, что заболевание не тяжелое, но это все-таки далеко не так. Любая болезнь бесследно не проходит, а этот вид гепатита может вызвать осложнения, которые в свою очередь могут дать толчок развитию аутоиммунных гепатитов, поражению желчевыводящих путей в виде дискинезии. Это могут быть воспаления желчевыводящих путей и желчного пузыря, холецистохолангит, вплоть до развития печеночной энцефалопатии.

Наша справка

Первый вирус гепатита, вирус А, был открыт более ста лет назад С. П. Боткиным, остальные были обнаружены сравнительно недавно - их научное изучение началось в середине XX века, и до сих пор многое в них все еще остается загадкой для специалистов. На сегодняшний день известно девять вирусов, вызывающих гепатит: А, B, C, D, E, F, G, Ti-Ti, Sen.

Вирус внедряется в клетки печени и использует их для своего размножения. Кроме клеток печени, гепатит может поражать и другие, в том числе клетки кровеносных сосудов, почек, поджелудочной железы и даже нервные клетки. Вирусные гепатиты могут протекать в острой и хронической формах.

Печень, кстати, – самый большой орган человеческого тела, состоит из миллионов клеток – гепатоцитов – и весит приблизительно 1,3–1,8 кг. Среди функций, которые она выполняет, - производство желчи, необходимой для переваривания пищи, сохранение более половины веществ организма, помогающих противостоять атаке бактерий и вирусов, фильтрация и вывод из крови отходов, лекарственных препаратов и ядовитых веществ. А также производство протеина, необходимого для образования кровяных сгустков, препятствующих чрезмерному кровотечению при сильных порезах, контроль за уровнем холестерина и другие.

Печень также является фильтром, через который проходит почти вся кровь в нашем теле, а также настоящей фабрикой, перерабатывающей питательные и другие вещества, необходимые для нашей жизнедеятельности.