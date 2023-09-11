В Бишкеке задержали серийных грабителей велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 1 сентября 2023 года в милицию обратился гражданин М.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 29 августа по 1 сентября текущего года в подъезде одного из многоэтажных домов в микрорайоне Улан-2 тайно похитили велосипед марки "Skilmax" стоимостью 15 тысяч сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане К.Д., 2000 года рождения и А.Д., 1995 года рождения, которые были водворены в ИВС.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий подозреваемые лица, указали место сбыта откуда был обнаружен и изъят велосипед пострадавшего лица, который следователем был признан вещественным доказательством и возвращен владельцу.

В настоящее время установлена их причастность в совершении аналогичных фактов преступлений".