В столице задержали парня, который отобрал у бишкекчанки телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 9 сентября 2023 в милицию обратилась гражданка Б.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в указанный день, примерно в 00:50 часов ночи, находясь на пересечении улиц Фрунзе и Логвиненко, где, угрожая неизвестным острым предметом, открыто завладел мобильным телефоном марки "PocoХ3" стоимостью 26 800 сомов сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

По горячим следам оперативники УВД Первомайского района г.Бишкек вышли на след предполагаемого преступника, который был задержан. Ими оказался гражданин К.Д., 2005 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.