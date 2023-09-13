В КРСУ прошла лекция российского поэта и переводчика Михаила Синельникова

В конференц-зале главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского университета для преподавателей кафедры истории и теории литературы, кафедры русского языка и студентов-филологов 1-2 курсов состоялась гостевая лекция известного российского поэта, переводчика, литературоведа, историка литературы Михаила Синельникова, посвященная теме Востока в русской литературе.

Встреча состоялось в рамках фестиваля "Кыргызстан-Россия: общее культурное наследие".

В ходе лекции участники погрузились в восточный колорит, присущий произведениям русской литературы, познакомились с творчеством самого лектора, имеющим тесные связи с Кыргызстаном.

– В образовательном отношении Михаил Синельников провел интересный дискурс взаимодействия русской и восточной литературы, которые студенты-филологи проходят в процессе обучения. Полезной оказалась лекция с воспитательной и эстетической точки зрения – участники послушали стихи в прекрасном исполнении поэта. Впечатления от выступления Михаила Исааковича остались исключительно положительные, студенты активно участвовали в обсуждении заявленной темы, – отметил заведующий кафедрой истории и теории литературы КРСУ, профессор Бахтияр Койчуев.