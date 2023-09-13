Погода
$ 88.15 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

В КРСУ прошла лекция российского поэта и переводчика Михаила Синельникова

138  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конференц-зале главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского университета для преподавателей кафедры истории и теории литературы, кафедры русского языка и студентов-филологов 1-2 курсов состоялась гостевая лекция известного российского поэта, переводчика, литературоведа, историка литературы Михаила Синельникова, посвященная теме Востока в русской литературе.

Встреча состоялось в рамках фестиваля "Кыргызстан-Россия: общее культурное наследие".

В ходе лекции участники погрузились в восточный колорит, присущий произведениям русской литературы, познакомились с творчеством самого лектора, имеющим тесные связи с Кыргызстаном.

– В образовательном отношении Михаил Синельников провел интересный дискурс взаимодействия русской и восточной литературы, которые студенты-филологи проходят в процессе обучения. Полезной оказалась лекция с воспитательной и эстетической точки зрения – участники послушали стихи в прекрасном исполнении поэта. Впечатления от выступления Михаила Исааковича остались исключительно положительные, студенты активно участвовали в обсуждении заявленной темы, – отметил заведующий кафедрой истории и теории литературы КРСУ, профессор Бахтияр Койчуев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432198
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  