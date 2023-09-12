В Бишкеке задержали владельцу Facebook аккаунта. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен владелец аккаунта "Зарина Торокулова" в социальной сети "Фейсбук" - задержанная на систематической основе публиковала провокационные материалы, попадающие под диспозицию ч.2 ст. 278 ("Массовые беспорядки") УК КР.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий Т.З. была водворена в ИВС. 9 сентября решением суда Торокулова была заключена под стражу до 30 октября 2023 года.