Суд заочно заключил под стражу главу "АЮ Холдинг" Шаршенбека Абдыкеримова

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении владельца компании "АЮ Холдинг" Шаршенбека Абдыкеримова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 8 сентября 2023 года ходатайство следователя СС МВД КР удовлетворено. В отношении обвиняемого А.Ш.Ш. применена мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Сообщается, что Абдыкеримову предусмотрено заключение в учреждении №21 СИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Напомним, президент Садыр Жапаров в интервью СМИ заявил, что заводы по производству спирта и водки компании "Аю" законно конфискованы и переходят государству.

"Мы к этой компании последние 2,5 года относились лояльно. Мы просили работать честно, не скрывать налоги, не подделывать акцизные марки, не заниматься контрабандой спирта. Говорили, что прошли те времена, когда можно было работать, как вздумается, дав деньги чиновникам. Сказали, что нам нужны не их деньги, а поступления в бюджет. Миллионные налоги не поступали в бюджет, выявили продукцию с 12 тысячами поддельных акцизов. Задержано 275 тонн контрабандного спирта стоимостью более 40 миллионов сомов. Заводы по производству спирта и водки законно конфискованы и переходят государству. Далее спирт и водку будет производить государство", - сказал Жапаров.