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Равиль Муксинов был настоящим патриотом Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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После продолжительной болезни ушел из жизни известный ученый, доктор архитектуры, профессор, декан факультета архитектуры, дизайна и строительства Кыргызско-Российского Славянского университета, Заслуженный работник образования КР, Почетный архитектор КР Равиль Мунирович Муксинов.

Архитектурная общественность Кыргызстана, Кыргызское общество блокадников Ленинграда, Поисковое движение КР "Наша Победа-Биздин Жениш", друзья, близкие и коллеги выражают глубочайшие соболезнование его семье.

Равиль Мунирович был потомком блокадников, человеком с активной жизненной позицией и он с уважением относился к истории, подвигам воинов Великой Отечественной войны. Он всегда принимал приглашения принять участие в митингах, уроках мужества, встречах, посвященных увековечиванию памяти пропавших без вести и блокадников. Вместе с коллегами и студентами он всегда откликался на просьбы поисковиков, блокадников оказать помощь в создании памятников и мемориалов.

Равиль Мунирович первым откликнулся, когда нужно было дать оценку состояния памятника Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову. Он и группа его коллег помогли разработать памятник подвигу воинов 9-й роты 316-й стрелковой дивизии (позже Панфиловской) в селе Осташево Волоколамского района. Проект был разработан и получил одобрение в Волоколамском районе Московской области, но, сожалению, пока не реализован. В трудную минуту он смог оказать содействие в возведении храма на территории авиабазы ОДКБ Кант и всегда находил время на консультации по самым различным вопросам градостроительства и архитектуры..

Но самой главной его гордостью и любовью было его детище - факультет архитектуры , дизайна и строительства Кыргызско-российского славянского университета, который был открыт по его инициативе. Он смог привлечь для сотрудничества вузы из разных стран мира и в итоге его выпускники получают не только дипломы сразу нескольких стран, но и востребованы как специалисты. Студенты и преподаватели участвуют и выигрывают самые именитые международные архитектурные конкурсы в области архитектуры, дизайна, строительства.

Он был настоящим патриотом Кыргызстана и не на словах, а на деле, и до последнего работал, строил планы. Вот что рассказали о нем его коллеги:

"Архитектура Кыргызстана понесла невосполнимую утрату! Сегодня на 72 году жизни, после тяжелой болезни скончался МУКСИНОВ РАВИЛЬ МУНИРОВИЧ.

Равиль Мунирович родился 11 июня 1952 года в Ленинграде в семье одного из первых наших архитекторов - Муксинова Мунира Нигматулловича (1912-1980). После окончания школы, с 1969 по 1974 год учился на архитектурно-строительном факультете Фрунзенского политехнического института по специальности "Архитектура".

После окончания ФПИ работал архитектором в проектном институте "Кыргызпромпроект". Затем был переведен на работу во Фрунзенский политехнический институт, где работал старшим архитектором студенческого проектно-конструкторского бюро, преподавателем, затем возглавлял кафедру "Основы архитектурного проектирования" до 1990 года.

В 1977 в Ленинграде защитил диссертацию на ученую степень кандидата архитектуры, в 1996 году во Всесоюзном научно-исследовательском институте теории архитектуры и градостроительства в г. Москве защитил докторскую диссертацию. В 2002 году ему присвоено ученое звание профессора.

В 1995 году по 1998 год - проректор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Бишкекской финансово-экономической академии. В 1998 году по инициативе Равиля Мунировича организована кафедра архитектуры в Кыргызско-Российском Славянском университете. В 2002 году, был организован Факультет Архитектуры, Дизайна и Строительства КРСУ, который он бессменно возглавлял до настоящего времени. С 1981 года член Союза архитекторов КР. В 2000 году избран член-корреспондентом Международной академии архитектуры стран Востока. В 2002 года избран академиком, вице-президентом Академии архитектуры и строительства КР. В 2015 году избран член-корреспондентом Международный Академии Архитектуры Москвы. С 2010 года он Президент Академии Архитектуры и строительства Кыргызской Республики.

Как человек творческий Равиль Мунирович был участником и победителем многих архитектурных конкурсов. Многие из его проектов были реализованы: 1998 год - Республиканский конкурс на памятник А.С. Пушкину, Бишкек, I премия, 2004 год - Республиканский конкурс на памятник Курманджан Датке, Бишкек, I премия, 2004 год – Диплом XII Международного смотра-конкурса на лучший проект (постройку) года за проект "Жилой городок "Ала Арча-1" и многие другие. Он автор более ста архитектурных проектов и осуществленных построек. Автор проекта мужеству ленинградсцев и благородству кыргызстанцев в Парке Победы город Бишкек.

Равиль Мунирович был активным организатором науки, многие годы возглавляя Диссертационный Совет по архитектуре, являлся членом диссертационных советов в России и Казахстане. Им воспитана целая плеяда молодых ученых, он является основателем архитектурной школы. Он автор более ста публикаций, в том числе 12 монографий, 98 научных статей, 28 учебно-методических работ.

В 1999 году за заслуги в области архитектуры и градостроительства награжден почетной Грамотой Кыргызской Республики. В 2008 году присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Кыргызской Республики". В 2018 году присвоено звание "Почетный архитектор Кыргызской Республики".

Прощайте дорогой Мастер и Учитель, архитектурная общественность Кыргызстана навсегда сохранит светлую память о Равиле Мунировиче!".


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URL: https://www.vb.kg/432210
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