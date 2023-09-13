Юрий Бобков получил межгосударственную премию "Звезды Содружества"

Народный артист Кыргызстана Юрий Бобков получил престижную межгосударственную премию "Звезды Содружества", которая вручается за высшие достижения в гуманитарной сфере каждой из стран СНГ. Награду вручил специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Премия учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Она ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За последние годы ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения. В этом году за главный приз боролись 16 кандидатов из 8 стран.

Лауреатами-2023 на этот раз, помимо Юрия Бобкова, стали:

ШАХРИЯР ИМАНОВ (Азербайджан) - тарист (исполнитель на таре), педагог Национальной консерватории, заслуженный артист Азербайджанской Республики. Выступал в Афинах на Днях азербайджанской культуры в Греции, на концерте "Этно-джазовая музыка Азербайджана в сердце Парижа" во Франции, на празднике Махашиваратри (Великая ночь Шивы) в Индии. Составитель сборника нот под названием "Репертуар джаза и поп музыки", где музыкальные произведения представлены в транскрипции для тары.

АСТХИК АМИРБЕКЯН (Армения) - учитель по ковроткачеству Республиканского специального образовательного комплекса, реставратор старинных ковров. Проводит занятия по национальной вышивке, истории армянского искусства для взрослых и детей, в том числе для ребят с особенностями развития. По инициативе Астхика в Армении открыто 16 классов по ковроткачеству за пределами Еревана. В октябре 2023 года в Музее народного искусства в Ереване откроется персональная выставка мастера.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЕНКО (Беларусь) - директор Дворца культуры "Белицкий" г. Гомеля. В системе Министерства культуры Беларуси работает 15 лет. Выступает в качестве организатора всех городских праздников и таких ярких, нестандартных массовых проектов, как "КаверХорШоу" и фестиваль народного юмора "Автюки". В качестве главного режиссера организует праздник этнокультурных традиций "Зов Полесья". Обладатель грантов и премий Президента Беларуси.

БАБЫР АРГЫНОВ (Казахстан) – преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин и арт-менеджмента Казахского национального университета искусств, мастер-изготовитель традиционных жильных струн для казахских музыкальных инструментов, автор музыкальных и научных проектов. Главная цель его работ – возрождение аутентичных инструментов и воссоздание их подлинного звучания. Внедренная им технология вскрутки струн позволила добиться натурального звучания и тембра.

ДООЛОТ РЫСБАЕВ (Кыргызстан) - преподаватель кружка по прикладному искусству кыргызов "Культура кочевника", конструированию и шитью традиционной одежды по методам XVIII - XIX вв. в академии традиционных знаний "Кийиз Дуйно", эксперт ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Работал художником по костюмам в театре "Манас", художником-оформителем "Супара музей". Организатор этно-фестиваля "Чункурчак кочу", студенческого конкурса "Кыздын кийими". Награжден знаком "Отличник культуры" Кыргызской Республики.

АЛЕКСАНДР ВЛАСЕНКОВ (Россия) - преподаватель по фольклору детской музыкальной школы, создатель молодежной студии этно-вокала "Полынь Folk" и детского фольклорного ансамбля "Тропа". Организатор фольклорно-этнографических экспедиций в села Брянской, Новгородской и Волгоградской областей. Все материалы, зафиксированные в ходе экспедиций, пополнили фонд Государственного российского дома народного творчества. Победитель всероссийских и международных конкурсов.

БАХРОМ НОРБОЕВ (Узбекистан) – скульптор, автор памятников и бюстов, установленных во многих городах страны. Автор мемориального комплекса "Гимн Мужества". Участник национальных и международных выставок и конкурсов. Дипломант Союза художников Узбекистана и Национального института художеств и дизайна. Награжден золотой медалью Фестиваля изобразительного и прикладного искусства и медалью "Созидатель будущего". Лауреат премии "Эхтиром".