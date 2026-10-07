Специалисты ГСО прошли обучение по исламскому страхованию

ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) продолжает работу по развитию страхового рынка Кыргызстана и повышению профессионального потенциала своих специалистов. В рамках этой стратегии сотрудники компании прошли специализированный курс по исламскому страхованию (Такафул) и по итогам обучения получили соответствующие сертификаты. Главной целью программы стало углубление знаний о принципах исламского финансирования, международных стандартах и практических механизмах организации такафул-продуктов с учётом мирового опыта.

Учебная программа охватила ключевые аспекты исламского банкинга и страхования. В частности, участники подробно изучили стандарты Организации по аудиту и учёту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI), включая Шариатский стандарт №26 "Такафул", стандарты IFSB, а также отличительные черты традиционной и исламской финансовых систем. Специалисты ГСО изучили философию и историю такафула, его социально-этические принципы, модели Вакала, Мудараба и гибридные схемы, порядок распределения излишка фонда, операционное управление и механизмы ретакафула - исламского перестрахования. Отдельное внимание уделялось роли Шариатского надзорного совета и разбору практического опыта таких стран, как Малайзия, Бахрейн, Турция, Великобритания и Казахстан.

Такафул представляет собой систему исламского страхования, основанную на принципах взаимопомощи и взаимной ответственности участников. Его ключевая особенность заключается в организации финансовых отношений с учётом строгих этических и шариатских требований. В условиях динамичного расширения спектра страховых услуг в Кыргызстане освоение международных подходов и повышение квалификации кадров становится одним из ключевых направлений работы.

Для Государственной страховой организации значение такого обучения не ограничивается освоением новых инструментов. Оно способствует формированию профессиональной команды, способной работать по международным стандартам. ГСО намерена и впредь уделять особое внимание повышению компетенций специалистов, изучению мирового опыта и внедрению современных страховых механизмов, отвечающих актуальным потребностям общества.