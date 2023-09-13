В Бишкеке прошли рейдовые мероприятия по "Табакокурению"

Октябрьский акимиат Бишкека совместно с сотрудниками РУВД Октябрьского района, центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора провели рейдовые мероприятия по "Табакокурению".

Во время рейда проводятся мероприятия в увеселительных заведениях, где выявляют нарушения по Закону "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", администрацией и посетителями.

Во время проверки наложен штраф в размере 65 тысяч сомов и составлено 3 протокола.

В соответствии со статьями 83 и 84 кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, правоохранители напоминают об ответственности физического лица т.е. гражданина, застигнутого при курении табачных изделий будет наложен штраф.