Оппозиционеров - в больничку, а Болтурука - на кладбище?

Некоторые "свободно-независимые" СМИ озаботились недостаточно качественным тюремным содержанием Тенгиза Болтурука. Того самого, который обвиняется в нанесении государству серьезного материального ущерба в бытность внешним управляющим "Кумтора". Вдруг оказалось, что из семи с половиной месяцев официальной отсидки в СИЗО господин Болтурук целых пять месяцев провел в клинике "Бикард".

С немолодым и нездоровым человеком, даже если он потенциальный вор, всякое может случиться. Мы ж не звери какие-нибудь, чтобы оставлять без медицинской помощи даже присевшего в СИЗО. Хотя свободные и независимые цитируют главу ГКНБ Камчыбека Ташиева: "Тюрьма – это тюрьма, она для того и строилась, чтобы воспитывать тех, кто нарушает закон".

Спорить с генералом трудно, тем более что он абсолютно прав. Только никто почему-то не учитывает сложившуюся у нас интересную практику. Наши местные Рахметовы во всем себя ограничивают, спят на гвоздях и вообще всячески закаляют дух и тело, готовясь к оппозиционно-революционной борьбе. На митингах на них любо-дорого посмотреть. Кровь с молоком, румянец во всю щеку, гордая осанка, твердая поступь, громкий решительный голос… Ну пышет человек здоровьем, как за него не порадоваться?

Не успеешь порадоваться, а он уже в СИЗО попал и оказался насквозь больным и нуждающимся в срочном лечении. Того и гляди помрет.

Кыргызстан не знает случая, чтобы в тюрьму попал совершенно здоровый человек. То есть пока он бегает на воле, суетится, собирает стадионы единомышленников, толкает пламенные речи, готовит кровавые перевороты – он здоровее всех здоровых. Наверное, некогда было обследоваться – все время и все силы отнимала революционная борьба. Только присел – свободного времени хоть отбавляй. И башталось…

Кого-то настигает приступ клаустрофобии. Задержанные по "кемпир-абадскому" делу дамы больше всего испугались, глянув на размеры камеры, и сразу ощутили головокружение, сердцебиение и прочие признаки серьезных проблем со здоровьем.

На кого-то резко подействовал холод тюремных стен. Тут же – одышка, астма, аллергия с осложнениями на сердце, "инфаркт микарда – вот такой рубец". "И корь, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит".

И летят на волю через адвокатов малявы: спасите-помогите, в больничку положите, лечите… А как же цитируемые "независимыми" слова Ташиева о том, что тюрьма – не санаторий?

Задержанный на днях Адахан Мадумаров уже успел пожаловаться на состояние здоровья. У него, оказывается, сахарный диабет второго типа плюс установленный кардиостимулятор. Если бы не присел – никто бы никогда не догадался, что красавец и златоуст Адахан Кимсанбаевич так серьезно болен. Впрочем, президент Жапаров поставил ему диагноз еще в прошлом году: "Болеет тем, что президентом видит только себя". Можно не сомневаться: в скором времени Мадумаров окажется в лучшей из клиник. От чего будет лечиться – другой вопрос.

Динара Кутманова, экс-глава Министерства природных ресурсов, а ныне - следственно-арестованная, оказывается, мучается пороком сердца и нуждается в срочной пересадке клапана. Удивительное дело: организовывая массовые беспорядки, хапая взятки, воруя – все ощущают себя здоровыми и полными сил. Но лишь запахнет жареным – сплошной лазарет. Все больны, всем плохо и всем необходима срочная врачебная помощь.

И все ее, между прочим, получают. Граждане с порочными сердцами, гипертоники и астматики из СИЗО прямиком отправляются в больничку. Иногда тюремную. Иногда, если очень повезет, в какую-нибудь частную клинику. Кое-кто и вовсе в Испании лечится.

А Болтуруку – нельзя? Он не оппозиционер, который раскачивал бы общественно-политическую ситуацию, добиваясь госпереворота и связанного с ним беспредела. Он никому не мешал налаживать добрососедские отношения с близкими по границам и по духу странами. Поэтому он и не дает покоя независимым СМИ. Был бы "революционером" - сами призывали бы к его скорейшему помещению на лечение в лучшее заведение.

Это – почти все, что надо знать про ангажированные новостные агентства и про финансирующую их западно-кыргызскую оппозицию.