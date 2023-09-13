В Кыргызстане сверили механизм биобезопасности с Картахенским протоколом

В Иссык-Кульской области проводится консультационно-рабочая встреча по реализации национального механизма биобезопасности в Кыргызской Республике в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности на 2023-2025 годы. Участники - ведущие эксперты, специалисты и представители государственных учреждений, работающие в области биобезопасности, а это представители Министерства здравоохранения, специалисты Департамента госсанэпиднадзора и Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, а также сотрудники других заинтересованных государственных учреждений.

В ходе проведения консультационно-рабочей встречи обсуждаются вопросы, связанные с проектными задачами и результатами на 2023 год, а также планами мероприятий на 2024-2025 год и другие связанные вопросы в области биобезопасности.

А также озвучены деятельность ДПЗиГСЭН по обнаружению ГМО в пищевых продуктах методом ПЦР.

Организатором данного события является Представительство Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО ООН) в Кыргызской Республике. ФАО ООН придает высокую важность вопросам биобезопасности и уделяет особое внимание разработке и реализации национального механизма биобезопасности в Кыргызстане. Встреча является частью международной программы, направленной на содействие правильному использованию биотехнологии и обеспечение безопасности в сельском хозяйстве.