"Кумтор" поддержал проведение семинара для врачей-лаборантов

Учитывая важность своевременного выявления и эффективного лечения паразитарных заболеваний ЗАО "Кумтор Голд Компани" поддержало инициативу о проведении в Иссык-Кульской области семинара для врачей-лаборантов организаций здравоохранения.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики лечения паразитов, улучшения качества лечения паразитарных заболеваний, питания граждан, проходящих соответствующее лечение.

Участие в семинаре позволило его участникам повысить свои знания в области паразитарных заболеваний, их диагностики и лечения.

Необходимо отметить, что "Кумтор Голд Компани" - это социально ответственная компания, одним из приоритетов которой является вклад в комплексное развитие Иссык-Кульской области, где ведется деятельность горнорудного предприятия.