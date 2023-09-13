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"Кумтор" поддержал проведение семинара для врачей-лаборантов

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Учитывая важность своевременного выявления и эффективного лечения паразитарных заболеваний ЗАО "Кумтор Голд Компани" поддержало инициативу о проведении в Иссык-Кульской области семинара для врачей-лаборантов организаций здравоохранения.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики лечения паразитов, улучшения качества лечения паразитарных заболеваний, питания граждан, проходящих соответствующее лечение.

Участие в семинаре позволило его участникам повысить свои знания в области паразитарных заболеваний, их диагностики и лечения.

Необходимо отметить, что "Кумтор Голд Компани" - это социально ответственная компания, одним из приоритетов которой является вклад в комплексное развитие Иссык-Кульской области, где ведется деятельность горнорудного предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/432225
Теги:
Кумтор, врачи
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