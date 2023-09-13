Погода
$ 88.15 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Как в Бишкеке оплатить за проезд бесконтактным способом

167  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оплату за проезд в муниципальном транспорте можно осуществить мобильными приложениями "Mbank", "MegaPay", "Balance". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Для того чтобы оплатить необходимо:

- войти в приложение;

- войти в раздел "сканер QR";

- отсканировать QR-код расположенный в транспорте;

- оплатить;

Напомним, оплата через QR-сканирование была запущена в рамках проекта "Тулпар" во всем муниципальном транспорте города.

Для удобства пассажиров наклейки с QR-кодом расположены в салоне и наружной стороне автобусов и троллейбусов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432228
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  