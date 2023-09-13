Как в Бишкеке оплатить за проезд бесконтактным способом

Оплату за проезд в муниципальном транспорте можно осуществить мобильными приложениями "Mbank", "MegaPay", "Balance". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Для того чтобы оплатить необходимо:
- войти в приложение;
- войти в раздел "сканер QR";
- отсканировать QR-код расположенный в транспорте;
- оплатить;
Напомним, оплата через QR-сканирование была запущена в рамках проекта "Тулпар" во всем муниципальном транспорте города.
Для удобства пассажиров наклейки с QR-кодом расположены в салоне и наружной стороне автобусов и троллейбусов.