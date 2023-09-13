В КР прошел фестиваль "Встреча поэтов на Шелковом пути под сенью Ли Бо"

В Юрточном городке на южном берегу Иссык-Куля прошел поэтический фестиваль "Встреча поэтов на Шелковом пути под сенью Ли Бо". Об этом нашему изданию рассказал идейный вдохновитель и организатор этого мероприятия, а также председатель оргкомитета фестиваля "Планетарное Око" Владимир Марусич.

В мероприятии приняли участие поэты, актеры и музыканты из Кыргызстана, Казахстана и Китая.

По словам Владимира Марусича, на протяжении 22-х лет на южном берегу Иссык-Куля в Юрточном городке при поддержке международного благотворительного фонда "Диалог Культур – Единый Мир" проходит фестиваль "Планетарное Око", куда съезжаются люди самых разных наций и вероисповеданий.

"Наша метафора "Планетарное Око" - это озеро Иссык-Куль, как глаз планеты, и площадка межкультурного диалога, где встречаются разные формы человеческого видения, мировоззрения. За время существования фестиваля прошло много различных программ, например, колыбельные песни мира, семинары по петроглифам, конференции ЮНЕСКО и так далее и тому подобное. И четвертый год мы проводим поэтический фестиваль "Встреча поэтов на Шелковом пути под сенью Ли Бо".

Он жил в Сиане и в свое время стал самым великим поэтом в Китае. Ли Бо как огромная вершина и если собрать всех поэтов, то он как Эверест. Для всех последующих поэтов он стал неким символом и эталоном. Ну грубо говоря, это такой китайский Пушкин.

Поскольку Шелковый путь начинался именно в Сиане и проходил через Кыргызстан, то мы выбрали Ли Бо как некое связующее звено и как некую высокую планку поэтического звучания. Поэтому мы назвали поэтический фестиваль "Встречей поэтов на Шелковом пути под сенью Ли Бо", - рассказал он.

Владимир Марусич отметил, что данный поэтический фестиваль важен еще и потому, что сегодня на Шелковом пути, к счастью, снова проходят встречи в различных сферах, будь то политика, экономика, бизнес и так далее.

"Сегодня многие ценности, которые считаются сакральными, к сожалению, отошли на второй план. Мы живем, как говорил Эмиль Шукуров, во времена, когда на земле правят лавочники. Сегодня поэзию задвинули в угол и по сути ее задвинули к блатному негритянскому речитативу, который мы называем рэпом. И многие люди уже считают это поэзией, но поэты при этом не должны молчать. Это можно понять, если мы взглянем назад. На открытии фестиваля "Встреча поэтов на Шелковом пути под сенью Ли Бо" я предложил участникам вспомнить какого-нибудь таможенника или налоговика средних веков. Никто не назвал ни одного имени, но мы легко можем вспомнить множество поэтов не только средних веков, но даже ранней истории человечества, чьи произведения живут веками. Потому что все, что кажется нам нетленным, на самом деле очень бренное. А все что нам кажется тонким, нематериальным, оказывается нетленным. Вот этот простой пример как раз определяет, насколько поэзия важна для человечества и для новых времен, когда мы снова говорим про Шелковый путь, про инициативу "Один пояс – один путь" и том, что сегодня человечество встречается на этом пути, как это было раньше. Поэтому мы прикладываем усилия для того, чтобы существовал такой фестиваль", - добавил он.

В поэтическим фестивале приняли участие манасчи Рысбай Исаков, поэт из Казахстана Василий Муратовский, китайский чтец Чао Вэй (将进酒), который продекламировал стихотворение Ли Бо "Поднося вино" и поэтесса из Кырызстана Татьяна Ушакова.

Также на мероприятии были представлены театральные постановки " Свет луны" и "Лунная ночь" с участием актеров театра "Сахна" Ильгиса Жунусова, Бостонова Омурбека и Мукашовой Гулум. Режиссер - Кенже Сатыбалдиева.

Музыкальное сопровождение обеспечили музыканты из Кыргызстана и Казахстана.

Источник: Шелковый путь