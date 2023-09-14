"Пришло время понять предпринимателям, что жить по-старому не получится"

4 апреля 2023 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения". Документ был принят Жогорку Кенешем 16 марта 2023 года, но по сей день поправки в налоговом законодательстве страны вызывают множество вопросов в обществе. До сих пор большинству предпринимателям и гражданам не ясны новые нормы.

На итоговом III Пленуме ЦК профсоюза работников торговли, который прошел в конце августа в Чолпон-Ате, это тема стала самой актуальной. Руководители рынков со всех регионов Кыргызстана приехали обсудить именно нововведения в Налоговый кодекс, которые сегодня волнуют многих предпринимателей.

Как рассказала нашему изданию председатель ЦК профсоюза торговли КР Дамира Долоталиева, подобные пленумы проходят ежегодно.

"Таким образом мы подводим итоги нашей работы за год. Главный вопрос, который мы обсуждали – это налоговые нововведения. На встрече были представители рынков Оша, Джалал-Абада, Нарына, Иссык-Куля, Таласа и так далее.

Было очень много вопросов, которые накопились у предпринимателей: где приобрести контрольно-кассовые аппараты (ККА), кто будет разъяснять введение ККТ и электронной счет-фактуры, как ее заполнять, в частности, как открывать страницу в интернете и так далее. В общем, вопросов много, свидетельствующих, что среди предпринимателей слабо велась разъяснительная работа на местах. По этой причине после конференции я переговорила с начальником Налоговой службы Свердловского района, который согласился дать сотрудников, чтобы на местах вести разъяснительные работы по всем вышеназванным вопросам", - рассказала Дамира Долоталиева.

Глава профсоюза торговли особо отметила, что пришло время, чтобы в Кыргызстане в полной мере сложилась налоговая культура.

"Самое главное, что мы пытались донести до предпринимателей – это то, что необходимо уже перестраиваться. Да, мы 30 лет работали без никаких всех этих документов. Инвойс, ККТ, таможенные и налоговые декларации мы никогда не заполняли, таких требований не было. Сейчас нововведения в Налоговый кодекс требуют продемонстрировать откуда пришел товар, куда он идет и его оборот. То есть теперь мы будем жить в особом режиме, когда все без исключения должны будут платить налоги.

Сейчас мы всем предпринимателям говорим, что с 2024 года наша страна будет жить по новому Налоговому кодексу и там не будет такого, что если ты что-то не знал, то это снимает с тебя ответственность. Все просто, привез товар в Кыргызстан, сделал таможенные отчисления, покажи документ: сколько ты завез, заплатил и только тогда тебя проверять не будут. Так как за 30 лет мы ничего подобного не оформляли, то теперь приходится все людям объяснять и разъяснять", - отметила она.

По словам Долоталиевой, предприниматели должны понять, что налоги не подняли, а просто заставляют заплатить существующие.

"Человек должен платить налоги, то есть у нас должна появиться налоговая культура. В конце концов ведь наши налоги – это и бюджет, и социальные отчисления.

В западных странах уже давно работают по этой системе. Да что там далеко за примером ходить, в соседнем Казахстане уже лет пять как освоили эти нововведения.

Налоговая служба идет нам встречу, помогает нам и с пониманием относится к нам. На переговорах руководство ГНС просило наши профсоюзы разъяснить предпринимателям, почему, к примеру, были закрыты некоторые склады товаров. Нам объяснили, что никто не собирается у кого-либо отнять товар, просто попросили показать – откуда и каким путем пришел товар, заплачены ли таможенные отчисления и тому подобное. Что там греха таить, ведь есть и контрабандные товары. Поэтому правительство все правильно делает, что проверяет склады. Если же все в порядке, то предпринимателю нечего бояться, заплати налоги и торгуй спокойно", - добавила она.

Источник: газета "Шелковый путь"