Профессор Петр Скаржиньски: В КР 15-25% учащихся имеют проблемы со слухом

В Кыргызстане 15-25% учащихся имеют проблемы со слухом. Об этом vb.kg рассказал профессор, врач-оториноларинголог Центра Слуха и Речи Польши Петр Хенрик Скаржиньски во время II Всемирного Конгресса по ушным шумам, который прошел в Бишкеке.

По словам польского врача, шум в ушах может быть связан с серьезными заболеваниями.

"Они могут возникать из-за различных болезней. У пациента шумы могут не вызывать дискомфорта, но могут быть связаны с серьезными заболеваниями. Их причиной может быть: неврологические дефициты, дегенерация позвоночника, тугоухость и др. Наша команда поделится своими знаниями о различных методах диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ушными заболеваниями, особенно тем, кому 60-70 лет и у которых изначально была тугоухость. Десять лет назад мы начали программу скрининга слуха у школьников с профессором Камчыбеком Узакбаевым и данные исследования показали, что 15-25% учащихся в Кыргызстане имеют проблемы со слухом. Чем раньше недуг диагностируется, тем больше шансов его вылечить. В будущем мы хотели бы, чтобы современные методы лечения, применяемые в Польше, стали доступны и в Кыргызстане", - заявил польский профессор.