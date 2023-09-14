Службе водных ресурсов Минсельхоза выделено 2,2 млрд сомов

На 2023 год расходы Службы водных ресурсов при МСХ КР (центральный аппарат, подведомственные и территориальные подразделения) предусмотрены в сумме 5 607,1 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

В том числе:

- бюджетные средства и средства спец. счета 2 837,7 млн сомов;

- средства государственных инвестиций 2 769,4 млн сомов;

Из бюджетных средств на ремонтно-восстановительные работы ирригационных систем предусмотрены 162,1 млн сом. На 31.08.2023 года профинансированы на 100%.

В течении года было принято решение выделить дополнительные денежные средства:

- 500,9 млн сомов по статьям З/П и Соцфонд;

- 199,4 млн сомов на приобретение зем-снарядов, в настоящее время проводится процедура государственных закупок;

- 800,0 млн.сомов на ремонтно-восстановительные работы ирригационных систем. На 31 августа 2023 года профинансировано 446,8 млн сомов.

Необходимо отметить, что Финансово-кредитному фонду также предусмотрено на ближайшие годы порядка 1 млрд сомов на закупку спецтехники для Водной службы, из них 350,0 млн сомов будут выделены до конца года.