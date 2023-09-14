Минсельхоз Кыргызстана объявил конкурс среди фермеров "Мыкты чарбакер"

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет конкурс "Мыкты чарбакер" среди работников (фермеров) и сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, приуроченный ко дню работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, который ежегодно отмечается 20 октября. Конкурс будет проводится по следующим

14 номинациям в сфере сельского хозяйства:

- За вклад в развитие органического хозяйства в Кыргызской Республике;

- За вклад в развитие рыбной отрасли Кыргызской Республики;

- За лучшую инновацию в агропромышленном комплексе;

- Лучший стартап в сфере сельского хозяйства;

- За научные достижения в агропромышленном комплексе;

- За достижения в животноводстве;

- За достижения в мелиорации;

- Лучший механизатор;

- Лучший садовод;

- Лучший ветеринар;

- Образцовое племенное хозяйство;

- Образцовое семеноводческое хозяйство;

- Образцовый сельскохозяйственный кооператив;

- Лучший переработчик и производитель продуктов сельского хозяйства.

Победители конкурса будут награждены ценными призами. Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности работников и сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Кыргызской Республики в развитии предпринимательства, предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, наращивании объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, создании новых рабочих мест.