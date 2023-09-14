Погода
$ 88.26 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Минсельхоз Кыргызстана объявил конкурс среди фермеров "Мыкты чарбакер"

206  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет конкурс "Мыкты чарбакер" среди работников (фермеров) и сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, приуроченный ко дню работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, который ежегодно отмечается 20 октября. Конкурс будет проводится по следующим

14 номинациям в сфере сельского хозяйства:

- За вклад в развитие органического хозяйства в Кыргызской Республике;

- За вклад в развитие рыбной отрасли Кыргызской Республики;

- За лучшую инновацию в агропромышленном комплексе;

- Лучший стартап в сфере сельского хозяйства;

- За научные достижения в агропромышленном комплексе;

- За достижения в животноводстве;

- За достижения в мелиорации;

- Лучший механизатор;

- Лучший садовод;

- Лучший ветеринар;

- Образцовое племенное хозяйство;

- Образцовое семеноводческое хозяйство;

- Образцовый сельскохозяйственный кооператив;

- Лучший переработчик и производитель продуктов сельского хозяйства.

Победители конкурса будут награждены ценными призами. Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности работников и сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Кыргызской Республики в развитии предпринимательства, предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, наращивании объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, создании новых рабочих мест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432237
Теги:
конкурс, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  