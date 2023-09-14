Минсельхоз Кыргызстана объявил конкурс среди фермеров "Мыкты чарбакер"

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики объявляет конкурс "Мыкты чарбакер" среди работников (фермеров) и сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, приуроченный ко дню работников агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, который ежегодно отмечается 20 октября. Конкурс будет проводится по следующим
14 номинациям в сфере сельского хозяйства:
- За вклад в развитие органического хозяйства в Кыргызской Республике;
- За вклад в развитие рыбной отрасли Кыргызской Республики;
- За лучшую инновацию в агропромышленном комплексе;
- Лучший стартап в сфере сельского хозяйства;
- За научные достижения в агропромышленном комплексе;
- За достижения в животноводстве;
- За достижения в мелиорации;
- Лучший механизатор;
- Лучший садовод;
- Лучший ветеринар;
- Образцовое племенное хозяйство;
- Образцовое семеноводческое хозяйство;
- Образцовый сельскохозяйственный кооператив;
- Лучший переработчик и производитель продуктов сельского хозяйства.
Победители конкурса будут награждены ценными призами. Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности работников и сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Кыргызской Республики в развитии предпринимательства, предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, наращивании объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, создании новых рабочих мест.