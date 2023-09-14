Доктор Калдыбаева рассказала о "популярном" сегодня синдроме сухого глаза

"Все больше пациентов обращается к нам по поводу так называемого синдрома сухого глаза. Это, кстати, относительно новый диагноз в офтальмологической практике. Но уже очень, очень "популярный". Мы, врачи, называем его болезнью цивилизации, компьютерного общества. Если много времени проводить за монитором, можно заработать вообще компьютерный зрительный синдром - комплекс симптомов, возникающих из-за усталости глаз при работе с гаджетами", - сказала в интервью vb.kg Нурзат Калдыбаева, врач-офтальмолог медицинского центра "ЮРФА".

Считается, что ухудшение зрение у населения совпало с появлением смартфонов и гаджетов, значит, проблема в них?

- Если говорить о синдроме сухого глаза, то это заболевание многофакторное, однако в его основе всегда лежит нарушение системы увлажненности глазной поверхности, которое вызвано нарушением состояния слезной пленки.

В норме человек моргает 18 раз в минуту. Но, глядя на экран монитора, планшета или любого другого гаджета, делает это в 3–5 раз реже. Из-за этого слёзная жидкость не омывает глаза и те не получают должного увлажнения. Как следствие, снижается острота зрения, лопаются сосуды, развивается синдром сухого глаза. Известно, что стекловидное тело глаза по большей части состоит из воды, поэтому ее недостаток моментально сказывается на остроте зрения.

В нормальном состоянии человеческий глаз должен быть постоянно увлажненным. Если этого не происходит, его функционирование ухудшается. В конечном счете это влечет за собой повреждение эпителия конъюнктивы и роговицы и, как следствие, ухудшение зрения. Поверхность конъюнктивы и роговицы покрыта нежной защитной тканью, которая страдает при малейшем повреждении. И даже самое незначительное нарушение этой поверхности может снизить зрение.

И как проявляется эта "популярная" нынче болезнь цивилизации?

- В глазах появляются чувство жжения и рези, покраснение, повышенное (да, да, именно так!) слезоотделение, неприятное чувство "постороннего предмета". Чтобы уберечь свои глаза, необходимо соблюдать несколько важных правил, особенно при использовании гаджетов.

- Детям, например, вообще можно пользоваться гаджетами с 7-8 лет. Соответственно возрасту, дошкольникам – не больше 20 минут в день. Если ребенок категорически не согласен и хочет досмотреть любимые мультики, то обязательно надо делать перерыв на 1-2 часа. Родители должны понять, что просто отобрать гаджет, - не панацея, нужно заменить время пользования им на полноценную прогулку.

У всех детей в норме плюсовое зрение. Они не должны много и долго смотреть вблизи, а мы во многих случаях, практически с рождения, "откупаемся" от них телефонами, чтобы они не плакали и успокоились. А смартфоны в руках малыша – далеко не безобидная

игрушка. Из-за такой постоянной забавы начинаются проблемы со зрением - глаз начинает растягиваться, напрягаться и появляются минусы. Таким образом, плюсы у детей переходят в минусы.

Что касается школьников, то во время учебного года у них значительно возрастает зрительная нагрузка, которая сопоставима со зрительной нагрузкой взрослого человека. А постоянное в придачу использование планшетов, смартфонов, компьютеров в том же учебном процессе и дома, возрастание информационного потока и несоблюдение простых требований гигиены зрения вызывает различные нарушения работы аккомодационного и глазодвигательного аппарата. И, как следствие, - ухудшение зрения.

Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить зрение, надо, в первую очередь, и подросткам, и взрослым через каждые 20 минут отвлекаться от работы, чтения и непрерывно моргать в течение 1 минуты. Для того чтобы расслабить глаза, рекомендуется на 20 секунд посмотреть вдаль на расстояние больше 5-7 метров.

Предупредить пересыхание роговицы глаза можно частым морганием или использованием увлажняющих капель. Взрослым рекомендуется использовать любриканты и 2-3 раза в день увлажнять глаза специальными средствами. Обязательны прогулки на воздухе по 2 часа в день. Это снимает усталость и расслабляет мышцы глаз, когда мы смотрим вблизи и вдаль.

И, конечно, необходимо отрегулировать освещение и яркость подсветки экрана. Для смартфона или планшета в помещении и в пасмурный день достаточно примерно 1/3 от полной подсветки, а то и меньше. Можно наклеить на гаджет защитную плёнку – она приглушит резкий свет экрана. Не следует использовать устройство в темноте, надо включать или верхний свет, или хотя бы настольную лампу. И не сидеть с гаджетом в руках напротив окна – иначе экран будет сильно бликовать.

Поддерживать зрение можно и с помощью правильной диеты - стоит есть больше ягод, зелени и овощей. Особенно важны для зрения витамины А, Е, С, поэтому полезно употреблять чернику, морковь, смородину. А также продукты с лютеином - пигментом, который блокирует вредные ультрафиолетовые излучения. Он содержится, например, в шпинате, петрушке, тыкве.

И конечно, не забывайте о необходимости хотя бы раз в год посещать офтальмолога для планового обследования и, конечно, вместе с детьми. Профилактические осмотры и взрослым, и детям необходимо проходить обязательно один раз в год. Школьникам желательно накануне учебного года, так как у детей может быть скрытая гиперметропия, может наблюдаться близорукость. А у взрослых – глаукома. Профосмотр необходим, потому что многие заболевания протекают скрытно до поры до времени.